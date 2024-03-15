فوز دائرة القضاء وتعادل «مكتب الأمين العام» و«شؤون المواطنين» في كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد الشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، أول من أمس، منافسات اليوم الثالث من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، ومباراة فريقي مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع التي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك بحضور معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب صاحب السمو رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي.

وصافح الشيخ حمدان بن منصور اللاعبين والطاقم التحكيمي، والتقط الصور التذكارية مع الفريقين قبل بداية اللقاء، كما تفقّد منطقة الجماهير «فان زون» بين شوطي المباراة.

وكان مكتب الأمين العام نال المركز الثاني والميداليات الفضية في آخر نسختين، ويسعى إلى تحقيق اللقب هذا العام.

ودشن فريق دائرة القضاء أولى مبارياته بالفوز على مركز جامع الشيخ زايد الكبير بنتيجة 4 - 2،ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بـ 3 نقاط، ويليه كل من مكتب الأمين العام،ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع بنقطة لكل منهما، وحل رابعاً مركز جامع الشيخ زايد الكبير بلا نقاط.

الأفضل

وحصل صلاح الدين عاطف، لاعب مكتب الأمين العام، على جائزة رجل المباراة في اللقاء الذي جمع الفريق بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع، واختارت اللجنة المنظمة جوس فيكتور، من دائرة القضاء، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

يذكر أن اللجنة استحدثت الجائزة في النسخة الحالية والتي تقدم عقب كل مباراة، كما رصدت جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري إلى جانب الهداف في نهاية البطولة.

محترفون

وضمت قائمة الفرق المشاركة العديد من اللاعبين المحترفين في الخارج، من الدوري المصري والمغربي والعماني، إضافة إلى لاعبين آخرين يشاركون في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما تواجد نجوم سابقون من المنتخب الإماراتي مثل مهند سالم العنزي، مدافع العين، وسعيد الكثيري، مهاجم الوحدة. ويسمح لكل فريق مشارك في البطولة بتسجيل 10 لاعبين محترفين، علماً بأن كل فريق يتكون من 8 لاعبين أساسيين بما فيهم الحارس ، إضافة إلى 5 لاعبين احتياطيين.

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