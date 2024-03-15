فيفياني.. الضحية 13 بين مدربي دورينا

المصدر: دبي-علي الظاهري

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قررت شركة كرة القدم في نادي حتا إقالة الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق الأول بعد سلسلة من الهزائم والنتائج السلبية في دوري أدنوك للمحترفين آخرها الخسارة الثقيلة على يد الوحدة برباعية مما أدى إلى تراجع الفريق إلى المركز الأخير برصيد 5 نقاط. ويعد فيفياني المدرب الـ 13 الذي تمت إقالته في دورينا هذا الموسم وثاني المدربين في حتا بعد إقالة مدربه السابق في بداية الموسم الصربي زيلكو ماركوف.

وجاء قرار الإقالة بعد الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الإدارة عقب الخسارة من الوحدة.

ولم يحقق «الإعصار» هذا الموسم سوى انتصار وحيد في الدوري بينما مني الفريق بـ 12 هزيمة وحقق تعادلين بينما استقبلت شباكه 37 هدفاً ليكون ثاني الفرق الأكثر استقبالاً للأهداف بعد فريق الإمارات.

وغادر فيفياني حتا والتي تعتبر المحطة الثالثة للمدرب الإيطالي الذي سبق أن درب اتحاد كلباء على فترتين وقاده للبقاء لأول مرة في دوري المحترفين ثم الفجيرة قبل أن يعود إلى دورينا من بوابة حتا.

من جهة أخرى، حقق فريق الوحدة انتصاره الرابع على التوالي بقيادة المدرب غوران والرباعية الثانية بعد الفوز الأخير على حتا في الجولة الماضية ليواصل«العنابي» تألقه بعد بلوغ نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برباعية الوصل والفوز على الجزيرة والبطائح في الدوري.

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