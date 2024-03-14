الشارقة والنصر يتعادلان 2-2 بعد مباراة مثيرة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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تعادل الشارقة مع ضيفه النصر 2-2 ضمن الجولة 16 لدوري ادنوك للمحترفين في المباراة التي اقيمت باستاد الشارقة واكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 80.

جاءت المباراة مثيرة بفضل الهجوم المتبادل للفريقين والندية في المستوى وكان اول تهديد على المرمى لصالح الشارقة من لوان بيريرا في الدقيقة 14، وجاء الرد قويا من النصر عندما افتتح التسجيل في الدقيقة 15 من تسديدة موسى نداي على يمين الحارس عادل الحوسني.

ونجح الشارقة في الدقيقة 36 في تعديل النتيجة بتسديدة قوية لعثمان من خارج الصندوق على يمين شامبيه، وعاد عثمان كمارا ليسجل هدف التقدم للشارقة في الدقيقة 42 مستغلاً تمريرة ذهبية من كايو لوكاس وضعته في انفراد بالحارس شامبيه، وحافظ الشارقة على تقدمه حتى نهاية الشوط الاول.

ومارس الشارقة ضغط هجومي في اول 5 دقائق للشوط الثاني وضاعت له 3 فرص من كمارا وماريجا واحداها ارتدت من القائم إلى الحارس شامبيه، ورد النصر بفرصة أنقذها الحارس عادل الحوسني في انفراد عادل تعرابت، وفي المقابل ضاعت فرصة للشارقة من انفراد كايو لوكاس، واستمر تبادل الهجمات حتى نجح النصر في تعديل النتيجة في الدقيقة 64 برأسية قوية للقائد عادل تعرابت، وأهدر ميديروس فرصة التقدم للنصر بعد التعادل مباشرة عندما وضعه عادل تعرابت في وضع انفراد بالمرمى بتمريرة ذهبية ولكنه سدد بين يدي الحارس عادل الحوسني.

وفي الدقيقة 80 طرد الحكم، لاعب النصر جلوبو ليما نتيجة احتكاك عنيف مع مدافع الشارقة كتانيتش الذي لم يستطع اكمال المباراة وحل مكانه المهاجم تيغالي، وطرد الحكم ايضاً مدرب الشارقة كوزمين بسبب احتجاجه في نفس اللعبة التي طرد فيها لاعب النصر.

وضاعت بعدها فرصة الفوز للشارقة من البديل فراس بالعربي، وتصدى المدافع جوستافو لفرصة هدف محقق للشارقة قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت البديل لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

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