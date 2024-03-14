تعادل "عادل" يفصل مواجهة الجزيرة واتحاد كلباء بعد مباراة حماسية

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تعادل الجزيرة وضيفه إتحاد كلباء 2-2في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق الوسط قدمها خلالها الفريقان مستوى متميزا وشهدت منافسة قوية على الفوز بالنقاط الثلاث وسط حماس كبير من الجماهير، لكن التعادل "العادل" حسم نتيجة اللقاء بعد أن كان الجزيرة متاخرا بهدفين لكنه تمكن من التعديل وإنتزاع نقطة التعادل، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة بالمركز السابع، وإتحاد كلباء إلى 14 نقطة متقدما للمركز الحاي عشر.

وشهدت المباراة إحتفال الجزيرة بمرور خمسين عاما على التأسيس، وتزينت المدرجات بتيفو ضخم حمل عبارة "50 عاما من الفخر"، مع أ"إرتداء اللاعبين شعار خاص بمناسبة الإحتفالية التاريخية.

ومع بداية المباراة نجح الجزيرة في السيطرة على الكرة والضغط على إتحاد كلباء الذي أضطر إلى التراجع للمنطقة الدفاعية والإعتماد على الهجمات المرتدة، وبعد تقدم دقائق اللعب، أنتزع كلباء الأفضلية وتبادل الهجمات مع صاحب الأرض وكان الأكثر خطورة في تهديد مرمى على خصيف حارس الجزيرة الذي تألق في حماية مرماه وتصدى لعدد من التهديفات الخطرة أبرزها من مهدي قايدي، كما تالق عيسى أحمد حارس مرمى "النمور" في التصدي لمحاولة نسيكينز كيبانو الذي كان في حالة أنفراد بالمرمى.

وفي الشوط الثاني واصل كلباء تفوقه على مضيفه، ونجح في فك شفرة الدفاع بإحراز الهدف الأول عند الدقيقة 51 بتهديفة دانيل بيسا، ورفع الهدف معنويات الفريق الذي واصل اسلوبه الهجومي وسط تراجع واضح في مستوى الجزيرة الذي استقبلت شباكه الهدف الثاني بتهديفة أيضا من مهدي قايدي في الدقيقة 60.

لكن الجزيرة رفض الأستسلام، ورفع من حماسه للتعديل حتى تمكن نسيكينز كيبانو من إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 64، الشي الذي اشعل المواجهة ، وتبادل الفريقان الهجمات وضاعت عددا من السوانح، لينجح البديل ابوبكر كامارا في إحراز هدف التعادل الثاني للجزيرة في الدقيقة 87 والذي أنتهت عليه المواجهة.

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