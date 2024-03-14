دبور يخطف فوزاً صعباً لشباب الأهلي على البطائح ويصعد إلى الوصافة

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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خطف مؤنس دبور، فوزاً صعباً لشباب الأهلي على ضيفه البطائح 2-1، في مباراتهما على ملعب إستاد راشد في دبي مساء اليوم، ضمن الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، وبدأ شباب الأهلي بالتسجيل عن طريق مؤنس دبور في الدقيقة 17، وتعادل البطائح عن طريق محمد راشد في الدقيقة 53، ثم أضاف دبور الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 33 نقطة، وصعد إلى المركز الثاني "الوصيف"، انتظاراً لنتيجة مباراة ختام الجولة بين عجمان وضيفه العين مساء غدا الجمعة، بينما توقف البطائح عند 19 نقطة، وظل في المركز الثامن.

وبدأ شباب الأهلي بضغط هجومي كبير، وتألق حارس البطائح درويش محمد، في التصدي لرأسية قوية من سعيد عزت لاعب شباب الأهلي في الدقائق الأولى، وبعدها نجح مؤنس دبور في الدقيقة 17، من تسجيل هدفاً لشباب الأهلي بعد تمريرة وصلته من بالا داخل منطقة الجزاء، وواصل شباب الأهلي سيطرته على مجريات المباراة، وألغى الحكم هدفا سجله إيغور جيسوس بداعي التسلل في الدقيقة 40، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وبحث البطائح عن التعادل مع انطلاقة الشوط الثاني، وكان له ما أراد في الدقيقة 53، بتسديدة قوية من محمد راشد، بعد تهيئة جيدة للكرة من أناتول، ولجأ البطائح بعد التعادل إلى الحذر الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة، وحاول مدرب شباب الأهلي، تنشيط الشق الهجومي بإجراء عدد من التغييرات دفعة واحدة في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وفي الدقيقة 7 الأخيرة من الوقت بدل الضائع، يخطف مؤنس دبور، الهدف الثاني له ولفريقه برأسية وسط زحام من لمدافعي البطائح.

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