حمدان بن منصور يشهد منافسات النسخة الـ11 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: وام

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شهد الشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، منافسات اليوم الثالث من بطولة "كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024"، والتي جمعت فريقا "مكتب الأمين العام" و"مكتب شؤون المواطنين والمجتمع"، بحضور معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي.

وصافح الشيخ حمدان بن منصور، اللاعبين والطاقم التحكيمي، والتقط الصور التذكارية مع الفريقين قبل بداية اللقاء، كما تفقد منطقة الجماهير بين شوطي المباراة.

وشهدت منافسات اليوم الثالث من البطولة، تعادلا سلبيا بين فريق "مكتب الأمين العام" مع فريق "مكتب شؤون المواطنين، والمجتمع"، فيما فاز فريق "دائرة القضاء" على فريق "مركز جامع الشيخ زايد الكبير" 4 -2.

وتصدر فريق "دائرة القضاء"، ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، وحل ثانيا فريق "مكتب الأمين العام"، ومكتب "شؤون المواطنين، والمجتمع بنقطة لكل منهما، فيما جاء فريق " مركز جامع الشيخ زايد الكبير" رابعا بدون رصيد.

وعقب ختام مباريات أمس، نال صلاح الدين عاطف، لاعب "مكتب الأمين العام"، جائزة رجل المباراة في اللقاء الذي جمع الفريق بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع.

كما اختارت اللجنة المنظمة، جوس فيكتور، لاعب فريق دائرة القضاء، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

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