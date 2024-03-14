3 مباريات في افتتاح مهرجان كلباء الرمضاني

المصدر: كلباء – محمد فضل

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ينطلق غداً الجمعة مهرجان كلباء الرمضاني الأول، تحت شعار «رياضة وثقافة ومجتمع»، برعاية الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي اتحاد كلباء، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي، ومتابعة مجلس الشارقة الرياضي، وذلك بمشاركة 12 فريقاً في لعبة كرة القدم، تم توزيعهم على مجموعتين، وتجمع المباراة الافتتاحية بلدية كلباء مع الإنتر، تليها مباراة الحصن مع ماجستك، ومواجهة اتحاد كلباء «ب» مع فريق خالد بالخادم للتجارة.

ويتضمن المهرجان بطولة خماسيات كرة القدم، وبطولة رباعيات الكرة الطائرة، إلى جانب فعاليات رياضية اجتماعية وثقافية، ومجالس رمضانية رياضية وثقافية، بجوائز مالية قدرها 120 ألف درهم.

وأعرب راشد الكندي رئيس مجلس إدارة كلباء، عن شكره لمجلس الشارقة الرياضي، على دعمه المتواصل للنادي في إنجاح كافة الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي، واستقطاب المواهب الشبابية في الفعاليات الرياضية المختلفة، وأشاد بالأثر الإيجابي الذي تسهم به هذه التظاهرات الرياضية في ملامسة طاقة الشباب، وأثرها الكبير في خلق مناخ إيجابي قائم على روح المنافسة الشريفة.

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