الوصل يعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: دبي- البيان

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عزز الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بفوزه على مضيفه بني ياس بهدفين دون رد أمس، لحساب الجولة السادسة عشرة. ورفع الوصل رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول. وتجمد رصيد بني ياس عند 16 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي والتاسعة في الدوري هذا الموسم. افتتح الوصل التسجيل مبكراً عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 4. ونجح البديل هاريس سيفيروفيتش في تأمين النقاط الثلاث للوصل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 2+90.

وواصل فريق الوحدة انتصاراته بعد فوزه الكبير برباعية نظيفة على حتا، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع فيما تراجع «الإعصار» إلى المركز الأخير.

ونجح الوحدة في التسجيل مبكراً عبر عمر خريبين في الدقيقة 5، وأضاف آلان ماركيز الهدف الثاني في الدقيقة 31، وسجل فاكوندو دانيال الهدف الثالث في الدقيقة 46. وأحرز دويشويف الهدف الرابع في الدقيقة 79 من ضربة جزاء.

وعانق الإمارات الفوز بعد 10 هزائم متتالية على حساب ضيفه خورفكان بالفوز عليه 1-2، بالنتيجة رفع «الصقور» رصيده إلى 8 نقاط، وبقى خورفكان برصيد 17 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم خورفكان عن طريق عمر سعيد في الدقيقة 24، ثم نجح الصقور في التعادل بواسطة باكو الكاسير مستفيداً في الدقيقة 62، وساهم الهدف في رفع الروح المعنوية للصقور الذي أضاف سريعاً هدف التقدم الثاني بإمضاء ضياء سبع في الدقيقة 65.

وتستكمل بقية مباريات الجولة 16 اليوم حيث يستضيف شباب الأهلي نظيره البطائح، ويبحث «فرسان دبي» عن الفوز والاستمرار في المزاحمة على القمة.

ويشهد استاد الشارقة، في العاشرة من مساء اليوم، قمة رمضانية بين الشارقة صاحب الأرض والمركز الخامس وضيفه النصر سادس الترتيب، في مباراة خارج حسابات التوقع، وينشد فيها كلا الفريقين الخروج بنقاط الفوز، الشارقة يبحث عن تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات، ويرغب النصر في مواصلة الانتصار للتقدم أكثر في جدول الترتيب، وتبدو الكفة متوازنة تاريخياً خلال 27 مواجهة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، يتفوّق النصر بـ 11 انتصاراً مقابل 10 للشارقة وتعادلا في 6 مواجهات.

ويلتقي الجزيرة وضيفه اتحاد كلباء عند العاشرة مساء، في مباراة يبحث فيها كل فريق عن العودة لسكة الانتصارات بعد الخسارة في الجولتين السابقتين من المنافسة، ويمتلك الجزيرة قبل لقاء اليوم 20 نقطة برصيده، ولضيفه 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

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