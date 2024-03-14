«الأولمبي» يتجمع بعد غد بدبي استعداداً لـ«غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان

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يبدأ منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تجمعه بعد غد في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً للسفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 26 الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.

ويخوض الأولمبي حصتين تدريبيتين يومي السبت والأحد تحت قيادة الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، بقيادة الأوروغوياني مارسيلو برولي، الذي تم تعيينه في شهر فبراير الماضي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر دبي والبطولة 26 لاعباً وهم: راكان وليد، مبارك أحمد، أحمد الحمادي، محمد الوافي، وأحمد فوزي (الجزيرة) حمد المقبالي، محمد يوسف، محمد المنصوري، خليفة خميس (شباب الأهلي) سعيد المقدمي، حمدان البشر (الفجيرة)، خميس المنصوري (بني ياس)، أحمد مال الله (يونايتد)، مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، علي عبدالعزيز (النصر) محمد المازمي، حمدان العامري، سلطان البدواوي (حتا)، وليد المحرزي، ياسر حسن (اتحاد كلباء)، خالد البلوشي (العين)، عبدالله أحمد (الوحدة) فهد بدر (الإمارات)، عبدالله الرئيسي (عجمان)، مايد الكاس (الشارقة).

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