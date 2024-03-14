مبخوت ورمضان وصالح وحمزة خارج قائمة «الأبيض»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلن اتحاد الكرة عن قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، المختارة من قبل المدرب البرتغالي باولو بينتو، لدخول المعسكر الداخلي المغلق في العاصمة أبوظبي انطلاقاً من بعد غد السبت، تحضيراً لمواجهتي المنتخب اليمني يومي 21 و26 مارس الجاري، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وخلت القائمة الجديدة التي ضمت 26 لاعباً، من الرباعي عبدالرحمن صالح وعبدالله رمضان وعلي مبخوت وحسن حمزة، الذين كانوا في قائمة «الأبيض» التي شاركت في كأس آسيا بقطر قبل أسابيع قليلة.

وفي المقابل، تم ضم الثلاثي حازم محمد وعصام فائز وزايد العامري، الذي لم يوجد في القائمة القارية الأخيرة، إلى جانب باقي القائمة وضمت: خالد عيسى خالد توحيد وعلي خصيف في حراسة المرمى، وخالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، بدر ناصر، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، علي صالح، سلطان عادل وكايو كانيدو.

ولن يتضمن المعسكر الداخلي في أبوظبي أي مباريات ودية لضيق الوقت، وسيكون التركيز الأكبر على الأكثر جاهزية فنية وبدنية لتجهيز «الأبيض» الذي يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، حصل عليها من فوزين متتاليين على نيبال في دبي 0-4، وعلى البحرين في المنامة 0-2، بينما يحتل المنتخب اليمني المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البحرين بالمركز الثاني، ويقبع منتخب نيبال في المركز الرابع الأخير دون نقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن المعسكر الداخلي في أبوظبي، سيكون التجمع الأول لمنتخبنا الوطني بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس آسيا في قطر 2023، بالخسارة أمام منتخب طاجيكستان 5-3 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1-1، ويتوقع بالتالي أن يشهد المعسكر عملاً كثيراً من الجهاز الفني لعلاج الأخطاء والمشكلات الدفاعية والهجومية التي عانى منها «الأبيض» في ظهوره الرسمي الأخير.

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات بعد صلاة التراويح، علماً أن لاعبي العين وعجمان سينضمون إلى المعسكر مساء يوم الأحد، حيث منحهم الجهاز الفني راحة لأنهم يخوضون مباراة غد الجمعة ضمن الأسبوع الـ16 لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

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