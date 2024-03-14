رياضيون: العروبة قطع نصف الطريق إلى دوري المحترفين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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وضع رياضيون ومدربون فريق العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 52 نقطة، في خانة الأندية التي ضمنت، وبنسبة كبيرة، بلوغ مصاف دوري أدنوك للمحترفين، خلال الموسم الكروي المقبل، مؤكدين أن العروبة، وعلى الرغم من تلقيه الخسارة الأولى هذا الموسم إلا أنه حقق نتائج لافتة، ويعتبر الأقرب للصعود لدوري الأضواء والشهرة، في وقت سيكون فيه صراع البطاقة الثانية مشتعلاً بين 4 فرق، تطمح إلى حجز مكان لها مع الكبار.

ويتصدر العروبة المسابقة بفارق 8 نقاط عن دبا الحصن الوصيف برصيد 44 نقطة، 16 نقطة فرق المركز الثالث الذي يجلس عليه كل من يونايتد ودبا الفجيرة برصيد 36 نقطة.

هوية البطل

وقال عبد العزيز منقوش نائب رئيس مجلس إدارة التعاون: «حلاوة» الهواة في التنافس المستمر بين أندية المقدمة، مشيراً إلى أن دوري الأولى عودهم، وفي كل موسم، بالاحتفاظ بهوية البطل ووصيفه إلى الجولات الختامية، لكن ربما تختلف الوضعية هذا الموسم، وذلك بشأن صاحب المركز الأول، الذي سيكون أغلب الظن لفريق العروبة، فيما سيكون مركز الوصيف مشتعلاً حتى الأمتار الأخيرة من الدوري، وذلك في ظل التقارب الكبير والتنافس بين الفرق التي تلي العروبة في الترتيب.

حالة خاصة

وأشار عبد الغني المهري مدرب مصفوت السابق، أن العروبة يعتبر حالة خاصة هذا الموسم، والفريق متصدر المسابقة منذ الأسابيع الأولى، ولم يتعرض لأي هزيمة طوال 20 مباراة خاضها الفريق الأخضر، منوهاً بأن العروبة قطع نصف الطريق نحو المحترفين، ولا أتوقع حدوث مفاجأة، وذلك في ما يتعلق ببطاقة الصعود الأولى، فيما سيكون الصراع على أشده على خطف البطاقة الثانية، وهذا ما يزيد دوري الهواة اشتعالاً.

نفس طويل

بدوره، قال محمد عبد الله «التيمومي» مدرب الفجيرة السابق والمدرب الحالي لفريق 17 سنة: أعتقد أن الأمور تبدو واضحة، وذلك في ما يتعلق بالمركز الأول، لكن هناك صراع من نوع آخر، سيكون بين الأندية التي تأتي من خلف العروبة، وهي دبا الحصن، ويونايتد، ودبا الفجيرة، والظفرة، إلى جانب العربي والفجيرة ومسافي، فكل هذه الفرق تملك الرغبة في بلوغ دوري المحترفين، لكن المنافسة ستكون صعبة للغاية، وأعتقد أن الفريق الذي يملك «النفس الطويل»، ودكة بدلاء جاهزة، هو من يتأهل في نهاية الأمر، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي الأندية الراغبة في الصعود.

من جانبه، قال سعيد الوتري إداري سابق بنادي دبا الحصن: النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى، تختلف كماً وكيفاً عن سابقاتها، ولذلك فإن تنافس الأندية من أجل خطف إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، يزيد من حرارة الدوري، ويجعل الأنظار تتابع كافة المباريات المسابقة، سواء كان على مستوى الصدارة، أو حتى على مستوى القاع.

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