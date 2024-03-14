افتتاح النسخة 11 لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم»

المصدر: أبوظبي – البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية، أول من أمس، فعاليات النسخة الـ11 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، في فندق قصر الإمارات الذي يستضيف فعاليات البطولة.

وشهد معالي العامري جانباً من مباراة فريق قطاع الخدمات المساندة وفريق مكتب الشؤون الخاصة، وذلك بحضور معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وحسن إبراهيم الحمادي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وأحمد عبيد الظاهري، نائب مدير قطاع الشؤون الحكومية بديوان الرئاسة، وكل من عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الراعية، ومختلف وسائل الإعلام.

إشادة

وأشاد راشد سعيد العامري بالدعم الكبير من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، للحركة الرياضية في الدولة، وكذلك دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، منوهاً معاليه بأهمية البطولة وتنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، وبما يسهم في تحقيق أهدافها والبناء على نجاحاتها السابقة، وبما يعزز من دورها في تعزيز الثقافة الرياضية والحفاظ على ممارستها في مجتمع ديوان الرئاسة، حيث يشارك في البطولة وللمرة الأولى 16 فريقاً جديداً، وهو دليل على التطور الكبير لهذه البطولة المهمة.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لكل من اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية على التعاون لإنجاح هذه البطولة، وكذلك للجهات الراعية، وهما كل من شركة رويال جت وشركة ميركاتور للسفر والسياحة.

من جهته، قال معالي سلطان ضاحي الحميري: «تنطلق هذه البطولة من الرؤية الاستراتيجية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في دعم الرياضة ورعاية البطولات الرياضية في الدولة وبصورة مستدامة، معرباً عن أمله في أن تحقق البطولة –كما كانت دوماً- أهدافها في دعم تعزيز الروح الرياضية وضمان استدامة الرياضة لدى الموظفين في المؤسسات المشاركة وبما ينعكس على مختلف فئات المجتمع».

منطقة الجماهير

وكان معالي راشد سعيد العامري قام قبل بداية المباراة الافتتاحية بتفقد منطقة الجماهير «فان زون»، التي تنظمها اللجنة بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وتتضمن العديد من الأنشطة الرياضية لمختلف الفئات العمرية، رافقه فيها عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية.

ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جائزة لأفضل لاعب وحارس مرمى وإداري وهداف البطولة، كما تم رصد جوائز قيمة للجماهير، وتخصيص منطقة مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة لجمهور البطولة.

يذكر أن بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم انطلقت للمرة الأولى في يوليو من العام 2012 برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث اتسمت النسخ السابقة من البطولة بالقوة والإثارة في كل تفاصيلها الفنية والتنظيمية وعلى مستوى الرعاية والتسويق الكبيرين، والكشف عن مواهب واعدة في كرة القدم.

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