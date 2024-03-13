الصقور يعانق الفوز على حساب خورفكان بثنائية الكاسير وضياء سبع

المصدر: رأس الخيمة-أحمد عيسى

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عانق فريق الإمارات الفوز اخيرا وبعد 10 هزائم متتالية على حساب ضيفه خورفكان بالفوز عليه 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة متوسطة الأداء نال خلالها الضيوف افضلية التقدم بالهدف الأول لكن صاحب الأرض نجح في قلب الطاولة وتحقيق فوزه الثاني في المنافسة مكررا فوزه الوحيد الذي كان قد حققه على ذات الفريق في الجولة الثالثة من المنافسة، بالنتيجة رفع "الصقور" رصيده إلى 8 نقاط متقدما من المركز الأخير إلى الثالث عشر، وبقى خورفكان برصيد 17 نقطة في المركز التاسع.

منذ صافرة البداية كشف الفريقان عن رغبتهما في تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث، باعتمادهما على سلاح الهجوم لهز الشباك، ما نتج عنه تبادل عدد من الهجمات والتي ولم تخلو من الخطورة، ونال خورفكان الأفضلية بالتقدم عن طريق عمر سعيد في الدقيقة 24 محرزا اول أهدافه ببطولة الدوري، ليشتعل اللقاء ويرتفع حماس الفريقين وكان "الصقور" الأكثر نشاطا في الجانب الهجومي لكنه لم ينجح في التعديل حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الحصة الأولى.

وتواصل اللعب الهجومي في الشوط الثاني، مع تفوق الصقور الذي نجح في العودة للقاء بهدف التعادل بواسطة باكو الكاسير مستفيدا من إرتباك دفاع المنافس في الدقيقة 62، وساهم الهدف في رفع الروح المعنوية للصقور الذي أضاف سريعا هدف التقدم الثاني بامضاء ضياء سبع في الدقيقة 65،.

واستمرت المحاولات من جانب الفريقين لهز الشباك ونجح سهيل المطوع حارس الصقور في إنقاذ مرماه من هدف محقق بالتصدي لتهديفة لورينسي بالقرب من المرمى، وكذلك الحال مع أحمد ديدا حارس خورفكان الذي تصدى لتهديفه نزار الرشدان، وشهدت الدقائق الأخيرة هجوما متبادلا بين الفريقين لكن صافرة الحكم أعلنت عن نهاية اللقاء بفوز ثمين للصقور.

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