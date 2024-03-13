بثنائية ليما وهاريس .. الوصل يفوز على بني ياس ويعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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عزز الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بفوزه على مضيفه بني ياس بهدفين دون رد، الأربعاء، لحساب الجولة السادسة عشر.

ورفع الوصل رصيده إلى 42 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب المسابقة، بعدما نجح في تجاوز كبوة الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي قبل أيام على يد الوحدة، في أول خسارة للفريق في الموسم، لكنه حافظ على سجله خالياً من الهزائم في الدوري.

وتجمد رصيد بني ياس عند 16 نقطة بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي والتاسعة في الدوري هذا الموسم.

افتتح الوصل التسجيل مبكراً عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 4 بعدما حول عرضية أرضية من كايو كانيدو جهة اليسار مباشرة في مرمى أصحاب الأرض.

وأهدر ليما فرصة تعزيز التقدم لـ "الإمبراطور" في الدقيقة 16 بعدما لعب كرة رأسية قوية باتجاه المرمى تصدى لها حارس بني ياس، فهد الظنحاني، ببراعة.

وتألق خالد السناني حارس الوصل في الزود عن مرماه وأنقذ فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لانفراد صريح لمهاجم السماوي أحمد شحدة أبو ناموس في الدقيقة 34.

وسيطربني ياس على مجريات الشوط الثاني بالكامل لكن دون خلق فرص حقيقية على مرمى "الإمبراطور" في الوقت الذي لجأ فيه الضيوف إلى الدفاع.

ونجح البديل هاريس سيفيروفيتش في تأمين الثلاث نقاط للوصل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

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