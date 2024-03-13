الوحدة يواصل انتصاراته ويقسو على حتا برباعية

المصدر: حتا-علي الظاهري تصوير: زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل فريق الوحدة انتصاراته بعد فوزه الكبير برباعية نظيفة على حساب مضيفه حتا في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد ضمن منافسات الجولة 16 لدوري ادنوك للمحترفين، ليرفع "العنابي" رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع فيما تراجع " الاعصار " إلى المركز الأخير بعد مواصلة نزيف النقاط .

فرض الوحدة سيطرته المطلقة على مجريات المباراة وترجم أفضليته بالتسجيل مبكراً عن طريق عمر خريبين في الدقيقة 5 بعد استلام تمريرة رائعة من زميله آلان ماركيز والذي تألق في المباراة على مستوى الصناعة والتهديف بعد أن عزز تقدم فريقه في الدقيقة 31 لينجح اصحاب السعادة في تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية الشوط الاول في الدقيقة 46 عن طريق فاكوندو دانيال.

وسجل الهدف الرابع للوحدة البديل دويشويف في الدقيقة 79 خلال الشوط الثاني من ضربة جزاء .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز