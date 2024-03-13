افتتاح فعاليات النسخة الـ11 لبطولة "كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024"

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، افتتح معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة، للشؤون الإستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية، أمس “الثلاثاء”، فعاليات النسخة الـ 11 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، في فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وشهد معاليه جانبا من مباراة فريق قطاع الخدمات المساندة وفريق مكتب الشؤون الخاصة، وذلك بحضور معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وسعادة حسن إبراهيم الحمادي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة أحمد عبيد الظاهري، نائب مدير قطاع الشؤون الحكومية بديوان الرئاسة، وكل من سعادة عبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وسعادة محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الراعية، ووسائل الإعلام.

وأشاد معالي راشد سعيد العامري بالدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للحركة الرياضية في الدولة، وكذلك دعم الشباب وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية، منوها بأهمية هذه البطولة وتنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، وبما يسهم في تحقيق أهدافها والبناء على نجاحاتها السابقة، وبما يعزز من دورها في تعزيز الثقافة الرياضية والحفاظ على ممارستها في مجتمع ديوان الرئاسة؛ حيث يشارك في البطولة ولأول مرة 16 فريقا جديدا وهو دليل على التطور الكبير".

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لكل من اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية على التعاون لإنجاح هذه البطولة، وكذلك للجهات الراعية.

وقال معالي سلطان ضاحي الحميري:" تنطلق هذه البطولة من الرؤية الإستراتيجية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في دعم الرياضة ورعاية البطولات الرياضية في الدولة، ونأمل في أن تحقق البطولة، كما كانت دوما أهدافها في دعم تعزيز الروح الرياضية وضمان استدامة الرياضة لدى الموظفين في المؤسسات المشاركة وبما ينعكس على مختلف فئات المجتمع".

وقام معالي راشد سعيد العامري، بتفقد منطقة الجماهير "فان زون"، التي تُنظمها اللجنة بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وتتضمّن العديد من الأنشطة الرياضية لمختلف الفئات العمرية، رافقه فيها سعادة عبدالله ناصر الجنيبي.

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