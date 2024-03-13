باولو بينتو يستبعد هداف الإمارات من قائمة مباراتي اليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

استبعد البرتغالي باولو بينتو مدرب الامارات الهداف التاريخي علي مبخوت عن القائمة التي استدعاها الأربعاء، استعدادا لخوض مباراتين أمام اليمن ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

ويأتي استبعاد مبخوت (33 عاماً) أفضل هداف في منتخب الامارات برصيد 85 هدفاً، ليؤكد خروج مهاجم الجزيرة الذي يتصدر ايضا ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري برصيد 217 هدفاً، من حسابات بينتو الذي لم يشرك اللاعب في المباريات الأربع التي خاضها "الابيض" في كأس آسيا الاخيرة التي اقيمت في قطر.

وتستضيف الامارات اليمن في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في 21 مارس في ابوظبي، قبل ان تحل ضيفة عليها في 26 منه بمدينة الخبر السعودية.

وتتصدر الامارات المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من فوزين، مقابل 3 نقاط للبحرين واليمن، وتأتي نيبال اخيرة من دون رصيد.

وهنا قائمة الـ26 لاعبا التي استدعاها بينتو لمباراتي اليمن:

لحراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، خالد توحيد (الشارقة)

للدفاع: خالد الهاشمي (العين)، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبد الله ادريس (الجزيرة) أحمد جميل، بدر ناصر (شباب الأهلي)، خالد الظنحاني (الشارقة)، زايد سلطان (الوحدة)

للوسط: علي سالمين (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد (العين)، ماجد راشد (الشارقة)، طحنون الزعابي، عبد الله حمد (الوحدة)، يحيى الغساني، حارب عبد الله (شباب الأهلي)، عصام فائز( عجمان)

للهجوم: علي صالح، فابيو ليما، كايو كانيدو (الوصل)، سلطان عادل (اتحاد كلباء)، زايد العامري( الجزيرة)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز