طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة تايتشيونغ وأبديش في كأس الاتحاد الآسيوي

المصدر: وام

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كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقما إماراتيا دوليا لإدارة مباراة تايتشيونغ فوتورو "الصين تايبيه" وأبديش عطا القرغيزي التي ستقام اليوم الأربعاء على ملعب نانزيه في غاوزيونغ، في نصف نهائي المناطق في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023-2024.

ويقود الطاقم يحيى الملا (حكماً للساحة) ويعاونه كل من، ياسر سبيل (مساعداً أول) وعلي راشد النعيمي (مساعداً ثانياً )، وأحمد عيسى درويش ( حكماً رابعا ً).

وفي اليوم ذاته، يشارك حكم الساحة الدولي سلطان محمد صالح (حكماً رابعاً) ضمن طاقم حكام مباراة يوكوهاما مارينوس الياباني وشاندونغ تايشان الصيني على استاد يوكوهاما الدولي، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

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