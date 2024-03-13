منتخب الإمارات الأولمبي يتجمع السبت استعدادًا لبطولة غرب آسيا

المصدر: البيان

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يبدأ منتخب الإمارات الوطني الأولمبي لكرة القدم تجمعه يوم السبت المقبل في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعدادًا للسفر إلى مدينة الأحساء السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة للمنتخبات تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 26 من شهر مارس الجاري، بمشاركة 8 منتخبات.

ويخوض الأبيض الأولمبي حصتين تدريبتين يومي السبت والأحد المقبلين تحت قيادة الجهاز الفني الجديد لمنتخبنا الوطني بقيادة الأوروغوياني مارسيلو برولي، الذي تم تعيينه في شهر فبراير الماضي.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لمعسكر دبي والبطولة 26 لاعباً وهم، راكان وليد، مبارك أحمد، أحمد الحمادي، محمد الوافي، وأحمد فوزي (الجزيرة) حمد المقبالي، محمد يوسف، محمد المنصوري، خليفة خميس (شباب الأهلي) سعيد المقدمي، حمدان البشر (الفجيرة) خميس المنصوري (بني ياس) أحمد مال الله (يونايتد) مايد الطنيجي، عبدالله البلوشي، علي عبدالعزيز (النصر) محمد المازمي، حمدان العامري، سلطان البدواوي (حتا) وليد المحرزي، ياسر حسن (اتحاد كلباء) خالد البلوشي (العين) عبدالله أحمد (الوحدة) فهد بدر (الإمارات) عبدالله الرئيسي (عجمان) مايد الكاس (الشارقة).

وكانت قرعة بطولة غرب آسيا قد أوقعت المنتخبين الإماراتي والمصري في المجموعة الثالثة، ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان الشقيقان يوم 20 مارس على استاد الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن مباريات الدور الأول للبطولة.

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