لأول مرة في تاريخه.. منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يتقدم للمركز السابع عالمياً

المصدر: وام

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تقدم منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية إلى المركز السابع عالمياً للمرة الأولى في تاريخه، حسب تصنيف شهر مارس 2024 الذي أعلنته اللجنة التنفيذية للعبة في الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، على موقعها الرسمي، بعد أن حصد 2019.25 نقطة.

وحافظ منتخبنا الوطني على صدارته للمنتخبات العربية للمرة الثالثة على التوالي منذ تصنيف شهر نوفمبر 2023، بينما تراجع للمركز الثالث آسيوياً خلف منتخبي اليابان وإيران، بعد أن ظل في المركز الثاني خلال تصنيفي نوفمبر 2023، ويناير 2024.

وكان منتخب الشاطئية قد شارك مؤخراً في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها الإمارات على ملعب حي دبي للتصميم في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الماضي، وبمشاركة 16 منتخبًا.

ونجح منتخبنا الوطني في حصد العلامة الكاملة خلال مبارياته في الدور الأول، بفوزه على منتخبات مصر (2 - 1)، وأمريكا (3 - 2) في الشوط الإضافي، وإيطاليا (3 - 1) بالركلات الترجيحية، وتأهل للدور الثاني، ولكنه تعرض للخسارة أمام منتخب إيران (1 - 2) بعد أن قدم أداءً قويًا خلال هذه المباراة.

ونجح لاعبو المنتخب بدعم جماهيري كبير في مواصلة تحقيق إنجازات لكرة القدم الشاطئية الإماراتية خلال مونديال "الإمارات 2024"، حيثُ ساهموا في أن يُصبح منتخبنا الوطني أول منتخب عربي يفوز بجميع مبارياته في مرحلة المجموعات، وأول منتخب عربي يتأهل للدور ربع النهائي للمونديال العالمي قبل نهاية الدور الأول بجولة واحدة منذ نسخة عام 2007.

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