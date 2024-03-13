الجولة 16 لدوري المحترفين.. أولى السهرات الرمضانية

المصدر: دبي-علي شدهان

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يواصل قطار دوري ادنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، مساره بانطلاق جولته الـ 16 اليوم الأربعاء، والتي تمثل أولى السهرات الرياضية في رمضان المبارك من أصل 3 جولات تقام في الشهر الفضيل، وسط أجواء جماهيرية حماسية تترقب اتضاح الرؤية بشأن المنافسة على درع البطولة، أو تحديد هوية المتصارعين على الهروب من "ورطة" المراكز الأخيرة في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

وتقام في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، 3 مباريات في إطار الجولة 16 من دوري المحترفين، الأولى، بين الوصل المتصدر بـ 39 نقطة، ومستضيفه بني ياس "عاشر" الترتيب من 14 مباراة برصيد 16 نقطة، في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها، والثانية، تجمع "الإمارات" صاحب المركز 14 والأخير برصيد 5 نقاط فقط من 14 مباراة، بضيفه خورفكان "تاسع" الترتيب بـ 17 نقطة، في مباراة ليس أمام الصقور من بديل سوى الفوز لمعالجة الوضع الذي يزداد تأزما مع توالي الجولات، فيما يسعى خورفكان إلى تأمين وضعه في المنطقة الدافئة عبر اقتناص النقاط الثلاث، أو حصد نقطة على الأقل، والثالثة، بين حتا صاحب المركز 13 برصيد 5 نقاط فقط من 14 مباراة، وضيفه الوحدة "رابع" الترتيب بـ 27 نقطة، في مباراة يبدو فيها العنابي "ظاهريا" الأقرب إلى تحقيق السعادة.

استكمال الجولة

وتستكمل مباريات الجولة 16 من دوري المحترفين، غدا الخميس بإقامة 3 مباريات، الأولى، تجمع شباب الأهلي "ثالث" الترتيب برصيد 30 نقطة من 14 مباراة بضيفه البطائح "ثامن" الترتيب بـ 19 نقطة، والثانية، القمة المرتقبة بين الشارقة "خامس" الترتيب بـ 26 نقطة، وضيفه النصر صاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة، والثالثة، بين الجزيرة "سابع" الترتيب بـ 20 نقطة من 14 مباراة، وضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز 12 برصيد 13 نقطة، فيما يُسدل الستار على مباريات الجولة 16، الجمعة بإقامة مباراة واحدة تجمع عجمان صاحب المركز 11 برصيد 14 نقطة، من 14 مباراة، بضيفه العين "ثاني" الترتيب العام برصيد 31 نقطة من 14 مباراة.

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