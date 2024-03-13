«الأبيض» يتجمع السبت تحضيراً لمواجهتي اليمن في «التصفيات المشتركة»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم السبت المقبل، تحت قيادة مدربه باولو بينتو، التحضير الرسمي لمواجهة المنتخب اليمني يومي 21 و26 مارس الجاري، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وذلك من خلال معسكر داخلي يقام في العاصمة أبوظبي، ويضم قائمة اللاعبين المختارة للمعسكر عقب نهاية مباريات الجولة 16 من دوري أدنوك الجمعة القادم، ولا يتضمن المعسكر خوض أي مباريات ودية لضيق الوقت. ولا يتوقع أن تشهد قائمة «الأبيض» للمعسكر الداخلي، تغييراً كبيراً عن القائمة التي مثلت الدولة في نهائيات كأس آسيا الأخيرة في قطر، وسيكون التركيز الأكبر على الأكثر جاهزية فنياً وبدنياً .

كما يردد بينتو دائماً مع كل تجمع لمنتخبنا الوطني، والذي يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط حصل عليها من فوزين متتاليين على نيبال في دبي 4 - 0، وعلى البحرين في المنامة 2 - 0، بينما يحتل المنتخب اليمني، المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن البحرين بالمركز الثاني، ويقبع منتخب نيبال في المركز الرابع الأخير دون نقاط.

وسيكون المعسكر الداخلي في أبوظبي، هو التجمع الأول لمنتخبنا الوطني بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس آسيا في قطر 2023، بالخسارة أمام منتخب طاجيكستان 3-5 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 1-1، ويتوقع بالتالي أن يشهد المعسكر العمل الكثير من الجهاز الفني لعلاج الأخطاء والمشكلات الدفاعية والهجومية التي عانى منها «الأبيض» في ظهوره الرسمي الأخير، لتحقيق منتخبنا الفوز عندما يستضيف نظيره اليمني يوم 21 مارس الجاري، على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة، ثم في لقاء الإياب في مدينة الخبر السعودية يوم 26 الجاري.

وفي المقابل، سيصل المنتخب اليمني إلى الدولة الأسبوع المقبل، بعدما أنهى إعداده الداخلي في صنعاء، والخارجي في السعودية، تحت قيادة مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، ويضم المنتخب مجموعة من اللاعبين المحترفين بالخارج، والمقرر استدعاؤهم للقاء «الأبيض»، وهم هارون الزبيدي، حمزة صباح، أحمد الوجيه، أنيس المعاري، ناصر محمدوه، عبد الواسع المطري، أحمد السروري، علاء الدين عوشة، عمر الداحي ومحمد الداحي.

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