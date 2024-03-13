3 مباريات في انطلاقة الجولة 16 لدوري المحترفين

المصدر: دبي - البيان

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يخوض فريق الوصل، متصدر دوري أدنوك للمحترفين، اختباراً مهماً في انطلاقة الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، عندما يحل ضيفاً في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم على بني ياس في الشامخة، في مباراة يسعى من خلالها «الإمبراطور» إلى الانتصار وتعزيز صدارته للمسابقة، إذ يحتل المركز الأول برصيد 39 نقطة، ويأمل بتوسيع فارق النقاط مع أقرب منافسيه العين وشباب الأهلي.

ويتطلع الوصل إلى استغلال مواجهة بني ياس لتجاوز آثار الخسارة الأولى التي تعرض لها الفريق في الموسم على يد الوحدة الذي نجح في إقصائه من الدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليودع «فهود زعبيل» البطولة الأولى هذا الموسم ويحرم من الثلاثية التاريخية ويتبقى بطولتا الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمنافسة على لقبيهما.

ولن تكون مهمة الوصل سهلة رغم تعرض بني ياس للخسارة في آخر مباراتين أمام العين والنصر في الدوري، إذ يبحث السماوي عن تحسين ترتيبه عن المركز العاشر الذي يحتله برصيد 16 نقطة.

تصحيح المسار

وفي المباراة الثانية، يستضيف استاد حمدان بن راشد مباراة حتا وضيفه الوحدة الساعة العاشرة من مساء اليوم، ويسعى أصحاب الأرض إلى تصحيح المسار عبر الخروج بنتيجة إيجابية بعد احتلاله المركز 13 برصيد 5 نقاط من 14 مباراة، ويدرك «الإعصار» صعوبة المهمة أمام ضيفه الوحدة صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

والذي يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد النتائج الإيجابية في آخر 3 مباريات للفريق، بعدما فاز على البطائح ثم الجزيرة في الدوري، وألحق أول هزيمة بالوصل هذا الموسم، ليخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الخامسة في تاريخه. ورغم ابتعاد الوحدة عن الصدارة بفارق 12 نقطة عن الوصل إلا أن الفريق يسعى إلى تقليص الفارق مع من يسبقه في الترتيب.

شبح الهبوط

وفي المباراة الثالثة، يستقبل فريق الإمارات على ملعبه ضيفه خورفكان عند الساعة العاشرة من مساء اليوم، في مواجهة يسعى خلالها صاحب الأرض لمعانقة الفوز بعد 10 هزائم متتالية وبدء عملية الهروب من القاع للنجاة من شبح الهبوط الذي يطارده، ويمتلك «الصقور» في رصيده 5 نقاط متذيلاً جدول الترتيب.

فيما يسعى خورفكان للعودة من جديد إلى الانتصارات بعد خسارته الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، لمواصلة تقدمه في جدول الترتيب وهو تاسعاً برصيد 17 نقطة.

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