كريسبوالمدير الفني للعين : اللاعبون أظهروا شخصية الفريق القوية

المصدر: الرياض - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للعين، أن فريقه قدم مباراة فنية رائعة استطاع أن يبلغ فيها نصف النهائي، بعد منافسة ماراثونية في الوقتين الأصلي والإضافي وركلات الجزاء الترجيحية، مضيفاً: «أهنئ لاعبي الفريق على إظهار الشخصية القوية. ولو حللنا مواجهتي الذهاب الإياب، سيتضح أننا الأفضل في المباراتين».

بدوره، أشار خالد عيسى حارس مرمى فريق العين، إلى أن فريقه خاض مباراة دراماتيكية، وأنه توقع أن يهاجم فريق النصر منذ الوهلة الأولى، كون الأفضلية في لقاء الذهاب كانت لصالح فريق العين.

وعن سر تألقه في التصدي لركلات الترجيح قال عيسى في تصريحات صحفية عقب المباراة: «حللت وضع مهاجمي النصر جيداً، وأشكر الله، ومن ثم مدرب الحراس الذي يجتمع بي قبل كل مواجهة لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالتسديد ومن ضمنها ركلات الترجيح»، مشيراً إلى أن نادي العين يملك كل المقومات التي تؤهله للمنافسة في البطولات كافة.

نجاح

وبارك لاعب العين، سلطان الشامسي لجماهير النادي التأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا، وقال إنهم أوفوا بما وعدوا به ونجحوا في المهمة بعد أن قدم زملاؤه اللاعبون أداء قتالياً أمام النصر بأرضه ووسط جمهوره، مؤكداً أن العين قادر على متابعة المشوار والذهاب إلى أبعد مراحل المنافسة تكرار سيناريو الفوز باللقب القاري.

وقال الشامسي - الذي سجل الهدف الثالث للعين بعد دخوله بديلاً، كما وأحرز الركلة الترجيحية الثالثة والتي كفلت للعين الفوز بعد إهدار النصر لثلاث ركلات ترجيحية - العين فريق كبير ومن يلعب بشعاره يشعر بالمسؤولية ويقاتل من أجل جمهوره، وهذا ما فعله جميع زملائي اللاعبين في ملعب المباراة، والذين تعاهدوا على إكمال المهمة بعد الفوز في لقاء الذهاب باستاد هزاع بن زايد، وقد كان لهم ما أرادوا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز