خالد عيسى: التركيز والروح القتالية سر التأهل على حساب النصر السعودي

المصدر: الرياض - البيان

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أرجع خالد عيسى، الفوز على النصر السعودي، والتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا، إلى التركيز الذي كان عليه اللاعبون بالإضافة للروح القتالية العالية في مباراتي الذهاب والإياب.

وقال إنهم لم يلقوا بالاً للتصريحات التي سبقت المباراة من لاعبي النصر بقيادة رونالدو، وجماهيره في السوشيال ميديا، وقال: من تحدث قبل المباراة فهذا أمر يخصه لكن شباب العين أكدوا في ملعب المباراة أنهم «أصحاب أفعال وليس أقوالاً».

وتابع خالد عيسى تألقه وتصديه الأسطوري لركلات الترجيح في مباريات مصيرية، إذ سبق له أن قاد العين لنهائي كأس العالم للأندية في عام 2018 بعد تصديه لركلة الترجيح الخامسة لريفر بلايت الارجنتيني بطل ليبرتادوريس التي سددها انزو بيريز، وفي الأسبوع الماضي قاد الفريق إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بتصديه لثلاث ركلات ترجيح من أصل 4 لاتحاد كلباء في إياب نصف نهائي المسابقة.

وكشف عيسى، أنه كان قريباً من التصدي لركلة كريستيانو رونالدو، بعد أن ارتمى في نفس الزاوية، وقال: المهم أننا حققنا الهدف بالتأهل إلى نصف نهائي أكبر مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية، وخرجنا بمكاسب عدة بالوصول إلى مربع الكبار بآسيا، وقبل ذلك وصوله إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وهو يمضي في الطريق الصحيح، وعلينا أن نختصر الفرح لنبدأ الاستعداد للاستحقاقات المقبلة ومع يقيني أن جمهور العين لا يحتاج لدعوة، فأتمنى من اليوم أن لا أرى مقعداً خالياً في ملعبنا أو خارجه.

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