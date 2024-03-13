العين يفي بالوعد ويبلغ نصف نهائي آسيا

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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قال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، إن تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة يوم ميلاده.

جاءت من لاعبي العين والجهازين الفني والإداري وجميع أعضاء بعثة الفريق إلى الرياض بعنوان فرحة وطن من خلال التأهل المستحق والأداء المشرف وروح الانتصار وعزيمة الرجال والرغبة في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023 - 2024، الأمر الذي تعاهد عليه الجميع قبل سفر البعثة إلى السعودية.

وأكمل: التأكيد على التزام منظومة العمل في النادي برؤية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، مؤسس استراتيجية النجاح، ظل يقود الجميع إلى مواكبة علامات التطور لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، أن شخصية الزعيم المتمثلة في روح الانتصار والعزيمة والرغبة القوية التي أظهرها لاعبو العين أمام النصر السعودي على ملعبه، بالإضافة إلى الدعم الكبير والمتواصل من جماهير العين للاعبين، من أهم العوامل التي رجحت كفة الفريق على أرض الملعب وصنعت الفارق.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية أن العين واجه في مباراة إياب الدور ثمن النهائي عدة تحديات تمثلت في عامل الإرهاق بسبب رزنامة جدول المسابقات المحلية التي لا تخدم ممثل الدولة والوحيد في مهمته الآسيوية بالإضافة إلى تعب السفر إلى جانب بعض القرارات التحكيمية غير الموفقة والتي شهدتها المواجهة.

نجاح

أوفى العين بما وعد وعاد بتأهل مستحق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن قدم رجاله ملحمة تاريخية في ملعب الأول بارك بالرياض أمام النصر السعودي المتخم بالنجوم العالميين بقيادة كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وإيميريك لابورت، وغيرهم، ووسط حضور جماهيري حاشد، وتغلب العين على ظروف الغيابات والإرهاق الناتج من ضغط المباريات، إذ ظل الفريق .

ومنذ أكثر من شهر يخوض مباراة مصيرية إقصائية كل ثلاثة أيام، متجاوزاً كل التحديات حتى الآن بفضل الروح القتالية العالية للاعبيه الذين استشعروا المسؤولية وعزموا على متابعة مسيرة النجاح وإسعاد جماهيرهم الوفية التي ظلت تزحف خلفهم إلى كل مكان مؤازرة ومساندة ليهدوها الفرح في أول أيام الشهر الفضيل.

ظروف

وأكد العين أنه بمن حضر قادر على قهر الظروف وتخطي العقبات كافة، فبالإضافة للإرهاق الذي عاناه اللاعبون نتيجة ضغط المباريات المستمر، فقد خاض الفريق مباراتي الذهاب والإياب دون هدافه التوغولى لابا كودجو، وبسبعة لاعبين على الأقل أعمارهم تقل عن 25 عاماً، منهم 4 لاعبين يلعبون لأول مرة في الأدوار الإقصائية دوري أبطال آسيا، واعتمد على 13 لاعباً فقط في جميع مراحل هذه النسخة من المسابقة.

وهذه هي المرة السادسة التي يتأهل فيها الزعيم العيناوي إلى نصف نهائي المسابقة القارية منذ أول مشاركة له في أعوام 1999، و2003، و2005، و2014، و2016، ونجح خلال هذه الفترة في الوصول إلى النهائي مرتين عامي 2003 حيث أحرز اللقب، وحل وصيفاً في 2005، و2016، وحل ثالثاً في 1999.

إهداء

وتوجه المغربي سفيان رحيمي أحد أبطال ملحمة العبور لنصف نهائي آسيا، بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين، على دعمه المستمر له منذ قدومه لأول مرة إلى الإمارات، ومنحه ثقة بلا حدود.

وقال: أهدي لسموه الفوز وبطاقة التأهل إلى نصف نهائي آسيا. وقال رحيمي: أهدي التأهل كذلك إلى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الأمر الذي ظل يعزز معنويات الفريق ويسهم في تحقيق نتائجه القوية، ولمحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وجميع أعضاء الفريق وجماهيره الوفية.

وساهم النجم المغربي في تأهل العين إلى مربع الكبار بآسيا، إذ أحرز هدف الفوز في لقاء الذهاب باستاد هزاع بن زايد، وتابع هز شباك النصر السعودي في الرياض بتسجيله هدفين ، بالإضافة لإحرازه الركلة الترجيحية الأولى للعين.

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