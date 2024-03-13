محمد بن ثعلوب: تأهل العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا ملحمة تاريخية

المصدر: العين - البيان

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هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، نجوم الزعيم بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال: قدم اللاعبون أداءً مشرفاً وملحمة تاريخية في الأول بارك أمام مستضيفهم النصر السعودي، ويستحقون الإشادة والشكر على الروح القتالية التي أكدوا من خلالها بأنهم يمتلكون قيمة فنية عالية ستمكنهم من الوصول إلى أبعد مرحلة في البطولة القارية.

شكر

كما أعرب رئيس شركة نادي العين للاستثمار عن تهانيه الصادقة وخالص شكره للجماهير العيناوية التي آزرت الفريق في ملعب المباراة، وأسهمت بصورة لافتة من خلال المساندة القوية والدعم المتواصل لمعنويات اللاعبين طوال عمر المباراة حتى تحقيق الانتصار بركلات الترجيح.

وأضاف: لا يفوتني كذلك أن أشكر نادي شباب الأهلي على المبادرة غير المستغربة بتوفير طائرة خاصة للجماهير العيناوية والإماراتية لمؤازرة العين في مهمته الوطنية، الأمر الذي يؤكد على عقلية الإدارة الاحترافية ودعمهم لممثل الوطن في البطولة الآسيوية والشكر موصول أيضاً لكافة أندية الدولة على مشاعرها الطيبة.

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