التعادل يحسم مواجهتي افتتاح كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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يقود الفرنسي غريغوري دوفيرنيس مدرب الوحدة ودبا الفجيرة السابق، فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي تقام في نسختها الـ11، بمشاركة 16 فريقاً وانطلقت منافساتها، مساء أول من أمس، على ملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وسبق لغريغوري قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ولفترة مؤقتة مرتين، الأولى في مارس 2021 وقاد الفريق في 3 مباريات، والثانية من أكتوبر 2021 حتى يونيو 2022 وحقق خلالها نتائج جيدة مع العنابي، قبل أن ينتقل إلى تدريب دبا الفجيرة مطلع موسم 2022 ـ 2023.

ونجح غريغوري في مباراته الأولى مع الأرشيف والمكتبة الوطنية في كأس منصور بن زايد في خطف تعادل مثير 2 ـ 2 في مواجهة حامل اللقب، فريق مدارس الإمارات الوطنية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وكان الأرشيف والمكتبة الوطنية قريباً من نيل النقاط الثلاث، بعدما تقدم عبر المهاجم يوسف أكيوض في بداية الشوط الثاني، قبل أن يدرك بطل آخر نسختين التعادل عن طريق أحمد سمير، ثم تقدم الأرشيف والمكتبة الوطنية مجدداً بهدف ثانٍ أحرزه يوسف أكيوض، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، أدرك مصطفى عز الدين التعادل لمدارس الإمارات الوطنية ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

تنافس قوي

ووصف المدرب غريغوري كأس منصور بن زايد لكرة القدم بأقوى بطولة تقام في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن المستوى الذي شاهده في اليوم الأول من المنافسات لم يفاجئه، لاسيما وأنه سبق وشارك في نسخ ماضية كلاعب.

وقال الفرنسي: «أعلم مدى صعوبة المنافسة، لأنها بطولة رائعة، وأتوجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة على الجهود والتنظيم الرائع».

وأردف: «يتواجد العديد من اللاعبين المميزين من مختلف دول العالم، يأتون للاستمتاع والمنافسة وإظهار قدراتهم وجودتهم، أعتقد أنها أقوى بطولة حالياً في الإمارات».

وفي المباراة الثانية، تعادل مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع مكتب البعثات الدراسية بهدف لكل منهما، وأحرز هدف مكتب البعثات الدراسية جيان كلاودي ثم سجل بروميس أوميني هدف التعادل لمكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

استحدثت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة أفضل لاعب في كل مباراة بالتعاون مع «أروما دي لاموري» للعطور، ونال ياسين الفتني، حارس مرمى مكتب البعثات الدراسية، جائزة رجل المباراة.

كما حصل يوسف أكيوض، مهاجم الأرشيف والمكتبة الوطنية، على جائزة أفضل لاعب في المواجهة الأخرى، بعدما سجل هدفين ضد بطل آخر نسختين.

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