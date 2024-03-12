انطلاقة قوية لمنافسات كأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: وام

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استهل فريق "مدارس الإمارات الوطنية " حامل لقب النسختين الماضيتين من "كأس منصور بن زايد لكرة القدم"، مشواره في النسخة الحالية من البطولة الحادية عشرة بالتعادل مع فريق "الأرشيف والمكتبة الوطنية" 2-2، بانطلاقة مباريات المجموعة الأولى مساء أمس، للمنافسات المقامة على ملاعب فندق قصر الإمارات ماندراين أورينتال بأبوظبي، بمشاركة 16 فريقا، والمستمرة حتى 28 مارس الجاري.

وبالمجموعة ذاتها تعادل فريق “مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي” 1-1، مع فريق "مكتب البعثات الدراسية".

وتتواصل منافسات البطولة غداً، حيث يلتقي فريق "مكتب الأمين العام"، مع فريق "مكتب شؤون المواطنين"، فيما يلتقي فريق "مركز جامع الشيخ زايد الكبير"، مع فريق "دائرة القضاء"، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

واستحدثت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة أفضل لاعب في كل مباراة بالتعاون مع "أروما دي لاموري" للعطور، ونال ياسين الفتني، حارس مرمى فريق "مكتب البعثات الدراسية"، الجائزة، لمباراة فريقه مع "مكتب التدقيق، والتطوير المؤسسي"

كما نال يوسف أكيوض، مهاجم فريق "الأرشيف والمكتبة الوطنية"، جائزة أفضل لاعب، بعدما سجل هدفين بمرمى فريق "مدارس الإمارات الوطنية".

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