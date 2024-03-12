برعاية منصور بن زايد.. انطلاق بطولة زايد الرياضية في "إرث أبوظبي"

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور الفريق ركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة، افتتحت مساء اليوم في فندق "إرث أبوظبي"، منافسات النسخة الـ 27 من بطولة زايد الرياضية، بمنافستي كرة القدم للسيدات والبادل.

وتقام البطولة من 11 إلى 24 مارس الحالي بمشاركة 1700 رياضي ورياضية، والبالغ إجمالي جوائزها 350 ألف درهم، وينظمها "اتزان فتنس" في "إرث أبوظبي".

وتنظم العديد من المنافسات في كرة القدم للرجال والسيدات، والبادل، والملاكمة، والشطرنج، والجمباز، والكرة الحديدية.

وانطلقت البطولة منذ 3 عقود تكريماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستذكر حبه الدائم للرياضة، كما تجسد القيم الروحية لشهر رمضان، وتعزيز وحدة أفراد المجتمع.

وعلى مدى ربع قرن تطورت البطولة المتميزة لتصبح منصة استثنائية للمجتمع الرياضي المزدهر في الإمارات، حيث ألهمت منذ انطلاقها عام 1997 أكثر من 40753 رياضياً و670 فريقاً، واستقبلت ما يزيد على 69 ألف مشجع وقدمت جوائز وصلت إلى 28.6 مليون درهم.

وتتضمن فعاليات البطولة كرة القدم للسيدات من 11 إلى 15 مارس، والبادل من 11 إلى 16 مارس، والملاكمة من 14 إلى 16 مارس، والسباحة في 23 مارس، وكرة القدم للناشئين يومي 16 و17 مارس، والكرة الحديدية في 16 و17 مارس، والشطرنج من 21 إلى 23 مارس، والجمباز في 17 في مارس، وكرة القدم للرجال من 17 إلى 24 مارس.

وقال الفريق ركن (م) محمد هلال الكعبي: نتشرف بإطلاق النسخة الـ 27 من بطولة زايد الرياضية، والتي تستمد إلهامها من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيكون الشغف والطموح لدى المشاركين هذا العام بمنزلة منارة من الإلهام لتأكيد قيم التراحم والتعايش التي كان الأب المؤسس داعماً لها، ونتمنى التوفيق للرياضيين كافة الذين يجسدون بمشاركتهم روح الوحدة والتميز التي تتسم بها هذه البطولة.

وأكدت شيخة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ"إرث أبوظبي"، أن البطولة تتمتع بمكانة خاصة في تاريخنا وتراثنا، وتجسد القيم الخالدة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجتمعنا.

وقالت : بالنظر إلى العدد الكبير من الرياضيين الموهوبين والفرق التي سجلت للمشاركة في البطولة فإننا نتوقع منافسات ممتعة تستعرض المهارات الرياضية، وندعو الجميع للانضمام إلينا في حضور الفعاليات الرمضانية بعد الإفطار، وتشجيع الرياضيين للمشاركة في هذه الاحتفالية المجتمعية المتميزة.

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