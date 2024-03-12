بتألق خالد عيسى.. العين إلى نصف النهائي الآسيوي على حساب النصر السعودي ورونالدو

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح على مضيفه النصر السعودي 3-1 الثلاثاء على ملعب استاد الأول بارك، وذلك بعد مباراة ماراثونية متقلبة امتدت حتى الشوطين الإضافيين حيث تقدم النصر بالنتيجة 4-3 ليعادل العين في مجموع المباراتين بعد فوز الأخير في لقاء الذهاب بهدف نظيف، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح حيث واصل الحارس الدولي خالد عيسى، تألقه وتصديه الاعجازي لركلات الترجيح وتصدى لركلتي ترجيح للنصر، فيما ضاعت الأخيرة، وسجل كل من رحيمي وسلطان الشامسي وكاكو ركلات العين الثلاث.

أهداف المباراة

وفي الزمن الرسمي والشوطين الإضافيين للمباراة سجل أهداف العين كلا من سفيان رحيمي في الدقيقتين 28، و45+1، والبديل سلطان الشامسي في الدقيقة 100، بينما سجل للنصر عبد الرحمن غريب في الدقيقة 45، وخالد عيسى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51، واليكس تيلس في الدقيقة 72، وكريستيانو رونالدو، من ركلة جزاء في الدقيقة 118.

دوافع

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة وكلاهما يرغب في تحقيق النتيجة التي تنقله إلى مربع الكبار بالبطولة الآسيوية، فالعين ممثل الإمارات الذي جاء منتصرا في لقاء الذهاب بهدف نظيف كان يأمل في تكرار فوزه أو على أقل تقدير الخروج بنتيجة التعادل ليتأهل، فيما كان النصر السعودي يأمل في معادلة نتيجة الذهاب ومن ثم رد الدين بالفوز وحجزه مقعده في نصف النهائي.

تميز عيناوي

سرعان ما سيطر العين على مجريات اللعب وتهيأت له الفرصة الأولى ولكن رحيمي المتألق كان متسللا حسب صافرة الحكم، ورد النصر بتهديد مرمى خالد عيسى، عبر راسية عبد الإله العمري التي علت العارضة، ومرة أخرى كاد العين أن يهز شباك النصر لكن الحارس راغد النجار، تألق في ابعاد تسديدة قوية لبلاسيوس وكل ذلك خلال ثلث الساعة الأولى.

توهج رحيمي

واصل المغربي سفيان رحيمي توهجه وتهديده المستمر لمرمى النصر، واصراره على هز الشباك فكان له ما أراد بعدما تلقى تمريرة رائعة من كاكو جعلته في مواجهة المرمى ليغمد الكرة في الشباك مسجلا هدفا رائعا الغاءه الحكم بداية قبل أن تثبته تقنية الفيديو، ثم عاد النجم المبدع رحيمي ليبصم مرة أخرى على الشباك بتسجيله هدفا ثانيا للعين، قبل أن يسجل النصر هدف تقليص الفارق بخطأ من بندر الأحبابي، لينتهي الشوط الأول بتفوق العين بهدفين مقابل هدف.

اندفاع نصراوي

مع بداية الشوط الثاني اندفع لاعبو النصر إلى الهجوم لمعادلة النتيجة، وضاعت لهم أكثر من فرصة، واستمر ضغطه حتى اثمرت جهوده عن هدف التعادل بعد أن غالطت تسديدة أوتافيو، الحارس خالد عيسى، وولجت الشباك، وحاول العين العودة للتقدم ولكن عاب هجومه التسرع، فيما واصل النصر ضغطه وكاد رونالدو، أن يسجل هدفا بعد خطأ لخالد عيسى ولكن تسديدته مرت إلى جوار القائم.

أخطاء العين

مع مرور الوقت تعددت أخطاء لاعبو العين خصوصا في وسط الملعب وهو ما ساعد النصر على الضغط أكثر، لكن بالمقابل تألق دفاع العين بقيادة الهاشمي في افساد المحاولات النصراوية، قبل أن يضيف أصحاب الأرض هدفا ثالثا، في ظل ارتباك وتراجع غير مبرر للعين، لتنتهي المباراة بتقدم النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبالتعادل 3-3 بمجموع المباراتين ويلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

أشواط إضافية

مني النصر بضربة موجعة في الشوط الإضافي الأول بطرد لاعبه البديل أيمن يحيى الذي أثبتت تقنية الفيديو تدخله العنيف على بندر الأحبابي في الدقيقة، قبل أن يسجل البديل سلطان الشامسي هدفا للعين، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء للنصر سجل منها رونالدو الهدف الرابع ليعادل النتيجة بمجموع المباراتين 4-4 ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح، والتي ابتسمت للعين بسبب تألق الحارس خالد عيسى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز