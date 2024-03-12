طاقم تحكيم إماراتي في كأس العراق

المصدر: دبي- علي شدهان

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يقود طاقم تحكيم إماراتي مؤلف من الدولي عادل النقبي، وسبت سرور، وسعيد راشد وسالم عامر، مباراة الشرطة ومستضيفه زاخو الأربعاء في دور الـ16 من بطولة كأس العراق، في إطار العلاقات الأخوية بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم.

وعمد الاتحاد العراقي خلال الموسم الحالي، إلى تفعيل اتفاقياته مع عدد من الاتحادات العربية والأجنبية، خصوصاً في مجال التحكيم، عبر إسناد قيادة عدد من مباريات بطولاته المحلية لطواقم تحكيم عربية وأجنبية، منها سعودية وسويدية في بطولة دوري نجوم العراق للمحترفين، وإماراتية وأردنية في بطولة الكأس.

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