المدير التجاري لـ«أي سي ميلان»: الفرص الاقتصادية في دبي غير مسبوقة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد مايكل أوتل المدير التجاري لنادي أي سي ميلان الإيطالي، أن الفرص التجارية المتاحة حالياً في دبي غير مسبوقة، وأن «الروسينيري»، بحكم علاقته الرائعة التي تربطه بدبي منذ سنوات طويلة، سعى للاستفادة من هذه الفرص لتنويع مصادر دخله عبر إيجاد المزيد من الشراكات انطلاقاً من دبي، باعتبارها بوابة رئيسة للتوسّع حول العالم.

وكان نادي أي سي ميلان افتتح مقره في دبي، تحت مسمى «كازا ميلان دبي» منذ نوفمبر الماضي مشيراً إلى أن افتتاح هذا المكتب الأول في منطقة الشرق الأوسط اعترافاً بالجميل لما قدمته دبي لأي سي ميلان لسنوات طويلة وأن «الروسينيري» منفتح على التعاون مع أندية دبي لتطوير كرة القدم.

وقال أوتل في تصريح خاص لـ«البيان»: التعاون مع أندية دبي لتطوير كرة القدم المحلية، أحد الأسباب وراء افتتاح أول مكتب في الشرق الأوسط في دبي، هو رد الجميل لدبي لما قدمته لنا لسنوات عديدة، سواء كان ذلك من خلال الخبرة، أو من خلال الملكية الفكرية، أو نقل المعرفة، إذا هناك فرصة للعمل مع ناد محلي، أعني أننا منفتحون تماماً للنظر في فرص مثل هذه، المفتاح دائماً هو كما قلت من قبل، أن القيم يجب أن تتوافق ويجب أن يكون مشروعاً مستداماً لجميع الأطراف المعنية. ونحن منفتحون تماماً للنظر في التعاون مع أندية دبي.

وأضاف: لدينا أكثر من 35 مليون مشجع في منطقة الشرق الأوسط، ونعتقد أنه لدينا أكثر من مليوني مشجع في دبي وحدها، لقد لمسنا هذا الحب الكبير لنادينا عندما شاركنا في فعاليات معرض إكسبو 2020، كانت هناك تجمعات بالآلاف للمشجعين لتحية لاعبينا وهو أمر لا يصدق حقاً، وسجلت تدريبات الأكاديمية التي أنشأناها في المعرض إقبالاً كبيراً، لذا فإن الدافع لوجودنا هنا لا مثيل له، ولهذا السبب نعتقد أيضاً أن الفرص المتاحة في دبي غير مسبوقة.

وقال أوتل إن علاقة أي سي ميلان مع دبي استثنائية ورائعة، وتمتد لسنوات طويلة، وتعكس مبادئ «الروسينيري»، والتزامه التام بالتميز والتفاني والابتكار والسعي المتواصل لتحقيق أعلى مستويات الأداء وأن المكتب الجديد في دبي جاء ليعزز هذه العلاقة المتميزة بين دبي وأي سي ميلان، واصفاً «طيران الإمارات» الراعي الرسمي للنادي منذ 15 عاماً بالشريك المخلص، وقال في هذا السياق: «علاقتنا مع دبي رائعة، تعكسها شراكتنا مع طيران الإمارات، الشريك المخلص في الأوقات الجيدة والسيئة»، ملمحاً إلى الفترات الصعبة التي مر بها النادي وابتعاده خلالها عن الألقاب ومع ذلك استمرت طيران الإمارات في رعايتها له.

رؤية مستقبلية

وتابع: نشترك مع دبي في الرؤية للمستقبل، التي تجسد فكر قيادتها الرشيدة، ونحن نتطلع للمستقبل برؤية إيجابية ومنهجية قائمة على التعاون والشراكات الدولية، وعلاقتنا الرائعة من طيران الإمارات المستمرة منذ سنوات، كانت بالفعل نقطة البداية لاستكشاف المزيد من الفرص في دبي من خلال افتتاح هذا المكتب، نحن نخطط لترسيخ تعاون استراتيجي غير تقليدي، يعكس الرؤى المشتركة للتميز والتقدم، وسيلعب هذا المكتب دوراً محورياً في تطوير علاقات جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضح أوتل أن شراكة أي سي ميلان مع طيران الإمارات قصة مذهلة مبنية على الثقة وأن ما يجمعهما هو التطلع للتميز دائماً، وقال: السعي اللامتناهي لمحاولة تحقيق التميز، وتقديم خدمة أفضل ومحاولة الابتكار، ونرى أنفسنا كعلامة تجارية متميزة، وهذا هو ما يربطنا بطيران الإمارات الشركة المتميزة على الساحة العالمية، نحن ندير عدداً كبيراً من الأنشطة الآن لمحاولة الترويج لدبي كوجهة، وبالتالي لطيران الإمارات كشركة طيران للوصول إلى دبي، وفي الوقت نفسه، ميلانو أيضاً محطة توقف لمدينة نيويورك لطيران الإمارات لمن يرغب في السفر إلى هناك، ونحن نخطط للقيام بحدث مثير هذا الصيف في نيويورك؛ لذا، هناك الكثير من أوجه التآزر، والكثير من القيم المتوافقة بيننا.

وأوضح أوتل أن أي سي ميلان بصدد دراسة الفرص التي يمكن استثمارها في دبي بعد أن عقد يناير الماضي اتفاقية شراكة مع شركة سي أف أي العالمية، وقال: لدينا الكثير من الإرث الذي نود جلبه إلى المنطقة، لذلك نفكر في إنشاء متحف هنا، حيث لا يوجد الكثير من الأندية في العالم التي لديها هذا العدد من الألقاب، تواجدنا في دبي يمكننا من إضافة المزيد من العلامات التجارية إلى محفظتنا، وهي فرصة ملموسة للغاية، إن النجاح الأخير الذي حققناه على مدار السنوات الماضية في مجال تجارة التجزئة، حافز لترسيخ أنفسنا في تقاطع الرياضة مع الأزياء، وستساعدنا دبي على تحقيق المزيد من المكاسب في هذا المجال، نحن نعمل على مشاريع إضافية لتنويع مصادر إيراداتنا.

وأضاف: لدينا كذلك مختبر ميلان الذي تم إنشاؤه قبل أكثر من 20 عاماً، وهو مجهز بأفضل المعدات التقنية والتكنولوجية، حيث يضم أفضل الأجهزة في القياسات البدنية والعضلية للاعبين، والذي أصبح رائداً في مجال الرياضة وتطوير الأداء، ربما هناك طريقة ما للقيام بذلك هنا أيضاً، هناك حقاً عدد كبير من الفرص التي يجب استكشافها على الجانب التجاري في دبي.

واختتم: عندما نأتي إلى هنا، نرى حجم التقدم الذي تحققه دبي ونشعر بالطاقة الإيجابية، هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه، وهو المكان الذي نتطلع أن نوسع فيه قاعدة جماهيرنا، وهو هدف ضخم بالنسبة لنا، لذلك أمامنا الكثير من الفرص التجارية التي يجب معالجتها، وتنمية قاعدة مشجعينا والتواصل معهم و في الوقت نفسه، فإن ممارسة الأعمال التجارية هنا أمر جذاب للغاية بسبب هذا الدافع وبسبب هذه الرؤية المستقبلية وبفضل الإمكانات المتاحة.

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