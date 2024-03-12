لاعبو الوصل الأعلى تسجيلاً بالقدم اليسرى والعين يتخصص في «اليمنى»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تفصلنا 24 ساعة على انطلاق مباريات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023 - 2024، التي تقام على مدار3 أيام، وتشهد مواجهات قوية ومليئة بالندية، لتكون امتداداً للجولات 15 المنتهية من المسابقة التي شهدت 101 مباراة، وتتبقى 4 مباريات مؤجلة من الجولة 13. وشهدت 344 هدفاً بمعدل 3.41 أهداف في المباراة الواحدة، و40 شباكاً نظيفة.

ويتصدر الوصل قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف بالقدم اليسرى برصيد 19 هدفاً، ويليه النصر بتسجيل 13 هدفاً، والعين 10 أهداف، وعجمان 9 أهداف، والوحدة 7 أهداف، بينما يتصدر العين، قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف بالقدم اليمنى برصيد 20 هدفاً، ويليه الشارقة 19 هدفاً، وشباب الأهلي والجزيرة وكل منهما سجل 18 هدفاً، واتحاد كلباء 16 هدفاً.

فيما كان العين الأكثر تسجيلاً للأهداف في الشوط الأول برصيد 21 هدفاً، ويليه الشارقة والوصل وكل منهما سجل 18 هدفاً، وشباب الأهلي 15 هدفاً، والجزيرة 14 هدفاً، ويتصدر الوصل قائمة الأكثر تهديفاً في الشوط الثاني بتسجيل 20 هدفاً، ويليه شباب الأهلي 19 هدفاً، والجزيرة 16 هدفاً، والعين 15 هدفاً، والوحدة 14 هدفاً.

صدارة

ويعتلي الوصل قمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف بتسجيل 38 هدفاً، ويليه العين 36 هدفاً، وشباب الأهلي 34، والشارقة 32، والجزيرة 30 هدفاً، وفي المقابل، يعتلي الإمارات قائمة الأندية الأكثر استقبالاً للأهداف بتلقيه 37 هدفاً، وبفارق 4 أهداف عن حتا في المركز الثاني، ويليه كل من عجمان وخورفكان 31 هدفاً، واتحاد كلباء 29 هدفاً، وتتساوى أندية الوحدة، شباب الأهلي، الشارقة والوصل بصدارة قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف بالرأس بتسجيل كل منها 6 أهداف.

في حين، يعتلي شباب الأهلي، قائمة الأندية الأكثر تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء بإحراز 8 أهداف، وبفارق هدفين عن اتحاد كلباء والوصل والشارقة في المركز الثاني، ويعتلي الوصل قمة المسجلين للأهداف من داخل منطقة الجزاء بتسجيل 32 هدفاً، ويليه العين 31 هدفاً، والجزيرة 28، والوحدة 26 هدفاً، ويعتلي العين قائمة الأكثر تسديداً 211 هدفاً، ويليه شباب الأهلي 186 هدفاً، والوصل 173، واتحاد كلباء 171، والنصر 164 تسديدة، ويتصدر الوحدة قائمة الأعلى دقة بالتسديد بنسبة 59.48%، ويليه عجمان 55.45%، والجزيرة 51.35%، والنصر 50.61%.

ويتصدر العين قائمة الأندية الأكثر تسديداً على المرمى برصيد 99 كرة، ويليه الوحدة 91 تسديدة، والنصر 83، وكل من اتحاد كلباء وشباب الأهلي 81 تسديدة، ويتصدر الجزيرة قائمة الأعلى تمريراً برصيد 7797 تمريرة، ويليه العين 6944، والشارقة 6894، والنصر 6598، والوحدة 6488 تمريرة، وبلغت دقة تمرير الجزيرة 87.61%، ويليه العين 85.18%، والشارقة 84.39%، والنصر 84.24%، والوحدة 83.18%، ومرر الجزيرة 3542 كرة في ملعب المنافس، ويليه العين 3087، والنصر 2932، والشارقة 2885، والوصل 2704 تمريرات.

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