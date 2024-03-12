ثاني «سوبر هاتريك ألقاب» للبطائح في كرة الصالات

المصدر: خورفكان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ فريق نادي البطائح على البقاء في القمة لموسم كامل، بفوزه بأربع بطولات متتالية في موسم واحد، وكتب التاريخ، وأمسك بالمجد من كل أطرافه، في مسابقات كرة قدم الصالات الموسم الحالي 2023-2024، بفوزه برباعية الموسم «سوبر هاتريك بطولات»، حيث حصل على اللقب الأول في افتتاحية الموسم، بالفوز على خورفكان في كأس السوبر، وجاء اللقب الثاني بكأس الاتحاد، على حساب دبا الحصن، وحصل البطائح على اللقب الثالث درع الدوري العام، وعلى حساب خورفكان، كما أكمل بالبطولة الرابعة على حساب خورفكان أيضاً، في نهائي كأس الإمارات، مسك ختام البطولات، عندما نجح في تحويل تأخره ثلاث مرات، إلى فوز 5-4، ليتوج بالكأس، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها برباعية في موسم واحد، فقد سبق له الفوز برباعية موسم 2019-2020.

ضمت القائمة الذهبية للبطائح كلاً من ماجد المعيني ومحمد البحري وعمر الفهيم وأحمد زعبيل وعبد الله الخمري وعبد الله راشد الفلاسي ومحمد عبيد وراشد عبيد وعبد القادر حسن وخالد الحمادي وراشد الهنائي وأحمد حسين حماد وأحمد خليل الحوسني وعلي الحمادي ومحمد علي الرئيسي وعثمان صفر وعبد الله جاسم، والمدرب عدنان محمد الهولي، ومساعده عبد الله عبد الباسط، والإداريين أحمد بني ياس وعبد الله كيدي، ومشرف الفريق محمد عبد الله بن حليس الكتبي، ورئيس مجلس الإدارة حمد سالم بن حموده الكتبي، الذي يلعب دور الأب الروحي للفريق، من خلال حرصه على الوجود مع اللاعبين في التدريبات والمباريات والمعسكرات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز