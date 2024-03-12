بطولة الوفاء الرمضانية تنطلق اليوم في حديقة الورقاء

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق مساء اليوم النسخة الخامسة من بطولة «الوفاء الرمضانية لكرة القدم» التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع بلدية دبي ومجلس دبي الرياضي، في حديقة الورقاء وتستمر حتى 25 من شهر رمضان وبمشاركة 24 فريقاً.

وأشاد اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، بالشركاء الاستراتيجيين، وهم بلدية دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومبادرة الروح الإيجابية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الإسهام في بناء مجتمع أكثر أمناً، ونشر الوعي الفكري بين جميع المواطنين والمقيمين بصورة عامة، وحضهم وتشجيعهم على التواصل مع الشرطة، وبناء علاقات مجتمعية إيجابية عبر العمل الاجتماعي الهادف، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية.

وقالت فاطمة بو حجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، إن البطولة تأتي ترجمة لأهداف مبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية، المتمثلة في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق حياة سعيدة في الأحياء السكنية.

وأوضح غانم أحمد، منظم الدورة، أن دورة الوفاء تستمر حتى 25 من شهر رمضان الكريم، بمشاركة 24 فريقاً مقسمة مجموعات، وتستهدف ملء أوقات فراغ الشباب بالفعاليات الهادفة في جو رياضي تنافسي، وتوجيههم نحو استثمار طاقاتهم الرياضية بما يسهم في صقل مواهبهم ومهاراتهم.

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