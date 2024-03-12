افتتاح النسخة الـ 11 لكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024 اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تفتتح اليوم رسمياً النسخة الحادية عشرة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، في ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي.

وانطلقت المنافسات، أمس، بمواجهتين ضمن المجموعة الأولى، في حين تقام مباراتان أيضاً، اليوم، بالجولة الأولى للمجموعة الثانية، وتجمع فريق قطاع الخدمات المساندة في مكتب الشؤون الخاصة، في الساعة العاشرة مساءً، أما اللقاء الثاني فسيكون بين المركز الوطني للمناصحة مع نادي سيتي غولف، عند الـ11 مساءً.

وتتواصل منافسات البطولة، غداً، بمواجهتين الأولى بين وصيف آخر نسختين مكتب الأمين العام ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وفي المباراة الثانية يواجه مركز جامع الشيخ زايد الكبير فريق دائرة القضاء.

يذكر أن عدد المشاركين في النسخة الحادية عشرة ارتفع إلى 16 فريقاً، تم تقسيمها على 4 مجموعات، وتستمر المنافسات حتى 28 مارس الجاري، ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

وحرصت اللجنة المنظمة على إقامة منطقة الجماهير «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، وتوفر الفعاليات المصاحبة للبطولة تجربة ثرية للحضور بين شغف الرياضة والبعد الاجتماعي في شهر رمضان المبارك، كما رصدت اللجنة الجوائز والمفاجآت القيمة للجماهير التي ستحضر اللقاءات.

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