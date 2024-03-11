أبو ظبي مركز رياضي عالمي لاستضافة مباريات " سوبر كرة القدم"

المصدر: وام

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تواصل العاصمة أبو ظبي ريادتها في استضافة أبرز وأهم الأحداث والفعاليات الرياضية، العالمية، والقارية، ومع الإعلان عن استضافة مباريات كأس السوبر السعودي لكرة القدم، للمرة الأولى في العاصمة، أكدت أبو ظبي مكانتها المميزة مجددا، بفضل بنيتها التحتية الرياضية المتطورة، التي تمثل ركيزة أساسية في عملية التطور والنمو الاقتصادي.

وأعلن مؤخرا عن إقامة السوبر السعودي في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 ابريل، بمشاركة 4 فرق هي الهلال، والنصر، والإتحاد، والوحدة، وذلك على ملعبي آل نهيان بنادي الوحدة، و محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ولم تكن استضافة أبوظبي للسوبر السعودي هي الأولى في مباريات السوبر، حيث سبق وان نجحت في استضافة السوبر المصري، والسوبر السوداني، والسوبر الأرجنتيني.

وكانت البداية في عام 2015 مع السوبر المصري، بفريقين فقط، لتتواصل لاحقا حتى وصلت إلى 7 نسخ حتى النسخة الأخيرة التي أقيمت في الربع الأخير من 2023 بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى.

وكان الأهلي هو أول المتوجين باللقب في أبو ظبي، وذلك على حساب الزمالك في استاد هزاع بن زايد، بنتيجة 3-2.

ومع تطور المسابقة بإطلاقها للمرة الأولى في 2023 بهوية جديدة، وبمشاركة 4 فرق، شهدت انطلاقة النسخة الأخيرة، تجديد الشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الكرة المصري، ليقام السوبر المصري في أبوظبي لمدة 4سنوات.

وقد أقيم السوبر المصري في أبوظبي، من قبل 4 مرات على استاد محمد بن زايد، و3 مرات على استاد هزاع بن زايد، وشارك فيه كل من فرق الأهلي، والزمالك، والمصري البورسعيدي، وبيراميدز، قبل أن يقام بحلته الجديدة ، لينضم اليهم كل من سيراميكا كليوبترا، ومودرن فيوتشر.

وفي عام 2018 استضافت أبوظبي السوبر السوداني للمرة الأولى بين الهلال، والمريخ، على استاد محمد بن زايد، وفاز الهلال فيه بهدفين مقابل هدف.

وللمرة الأولى في تاريخه أقيم السوبر الأرجنتيني لكرة القدم خارج الأرجنتين، بموجب شراكة بين مجلس أبو ظبي الرياضي، واتحاد الكرة الأرجنتيني وقد جمعت المباراة فريقا بوكا جونيورز، وراسينج كلوب، في يناير 2023 على استاد هزاع بن زايد، وشهدت فوز راسينج كلوب 2-1، ومن ثم تتويجه باللقب.



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