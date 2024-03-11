«الزعيم» يطمح للعبور إلى مربع كبار آسيا الليلة

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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يحل العين ضيفاً على غريمه النصر السعودي في الحادية عشرة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» باستاد «الأول بارك»، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويحتاج ممثل الإمارات وبعد فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد، للفوز أو التعادل لينال بطاقة العبور إلى نصف النهائي، ومربع الكبار بالبطولة القارية البارزة.

يدير المباراة الحكم العماني أحمد أبوبكر الكاف، ويعاونه مواطناه، أبوبكر العامري، وراشد علي، وتم تكليف العراقي مهند قاسم، حكماً رابعاً، والسنغافوري محمد تاج، حكم فيديو، والكويتي عبدالله الكندري، مساعد حكم فيديو، والبحريني ناصر محمد مراقباً للمباراة، والأردني إسماعيل عدنان، مراقباً للحكام. ومباراة الليلة هي الرابعة للعين والنصر السعودي بدوري أبطال آسيا في تاريخ مواجهاتهما بالمسابقة، إذ سبق وتقابلا في 3 نسخ سابقة وفاز العين في مباراتين والنصر في مباراة.

وسبق للعين مواجهة الأندية السعودية بملاعبها 16 مرة وحقق الفوز عليها في 4 مناسبات وتعادل مرتين ويتصدر مهاجم العين السابق الغاني أسامواه جيان، قائمة هدافي الفريق ضد الأندية السعودية بملاعبها، برصيد 3 أهداف، يليه كل من الهداف الحالي التوغولى لابا كودجو، والمهاجم السابق دوغلاس بهدفين، بينما سجل 9 لاعبين آخرين هدفاً واحداً. وكانت بعثة العين غادرت إلى الرياض برئاسة محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير شؤون الكرة بشركة العين، مشرف الفريق الأول والرديف، وضمت 21 لاعباً ومن دون المهاجم لابا كودجو، والذي تأكد استمرار غيابه عن تشكيلة الفريق بداعي الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الفريق مع بني ياس بدوري أدنوك للمحترفين.

معنويات عالية

ويدخل «الزعيم» لقاء الليلة بمعنويات عالية بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية خلال الأسابيع الأخيرة كان آخرها الفوز على اتحاد كلباء والتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويتوقع أن يلعب الفريق المباراة بنفس تشكيلة لقاء الذهاب.

هدف

وأكد محمد عبيد حماد، أن العين يدخل كل مباراة من أجل الفوز وقال: ندرك جيداً أنه في عالم كرة القدم كل النتائج محتملة ولكن هدف «الزعيم» يظل واضحاً للجميع، وهو التأهل إلى نصف النهائي وندرك جيداً أن المهمة لن تكون سهلة خصوصاً وأننا نواجه منافساً قوياً، وروزنامة جدول المباريات «المرهقة». وحول فوز العين الأخير على النصر والذي زاد عدد مقاعد الأندية الإماراتية في البطولة الآسيوية، قال: من أهداف نادي العين الأساسية في البطولة القارية هو التمثيل المشرف باسم الوطن في البطولة وتحسين تصنيف دورينا وزيادة مقاعد الأندية الإماراتية في الآسيوية من مسؤوليات العين وهدف من أهدافه التي تحققت في النسخة الحالية.

رونالدو والـ«ريمونتادا»

وأكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، أن فريقه يبحث عن الفوز ووصف مباراة العين بأنها «معركة الموت» حسب وسائل إعلام سعودية، وقال: ندرك أن من يخسر سيخرج من البطولة، ولكنني واثق من قدرة زملائي على تحقيق «ريمونتادا» والتأهل لنصف نهائي المسابقة الآسيوية. وأوضح رونالدو أن النصر كان يتطلع للفوز في لقاء الذهاب بالعين غير أن الأمور لم تمر كما يجب، وقال: سنقاتل لصنع فرص وسنحاول استثمارها وترجمتها إلى أهداف، ونحتاج لحضور جماهيرنا ومساندتهم.

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