3 جولات من دوري «المحترفين» في رمضان

المصدر: دبي - علي شدهان

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سيكون جماهير ومتابعو ومحبو كرة القدم، على موعد مثير مع حزمة مميزة من المباريات في شهر رمضان الفضيل، أبرزها 3 جولات قوية من دوري أدنوك للمحترفين، و4 قمم فاصلة في ربع نهائي بطولة الكأس، في ظل سهرات رياضية جماهيرية مرتقبة. وتكتسب مباريات كرة القدم في رمضان طعماً خاصاً، ومذاقاً مميزاً، يختلف عنهما كثيراً في باقي أشهر العام، ما يعطى مباريات الساحرة المستديرة في الشهر الفضيل زخماً جماهيرياً مختلفاً، وتشويقاً مرتقباً، يسهمان في رفع المستوى الفني لغالبية المباريات في رمضان.

وتقام خلال ليالي الشهر الفضيل، وعند الساعة العاشرة ليلاً، مباريات الجولات 16 و17 و18 من دوري أدنوك للمحترفين، أيام 13 و14 و15، و28 و29 و30 مارس الجاري، و6 و7 و8 أبريل المقبل، فيما تقام القمم الـ 4 من ربع نهائي بطولة الكأس الغالية، في 2 و3 أبريل المقبل.

وترتبط كرة القدم الإماراتية بعلاقة مميزة، وذات خصوصية مع شهر رمضان، منها ما يتعلق بالقرار التاريخي الشهير في عام 1998، بعودة اللاعبين الأجانب إلى دوري الإمارات، بعد فترة غياب طويلة، وهو القرار الذي فتح أبواب استقطاب نجوم كبار، ما زال صدى أسمائهم يتردد بقوة، مع قدوم رمضان.

ويشهد الشهر الفضيل في الإمارات، إقامة العديد من البطولات الرمضانية في كرة القدم، والتي غالباً ما تستقطب نجوماً معروفين من خارج التشكيلات الحالية الرسمية لفرق دوري المحترفين، في أجواء رمضانية واعدة، تجتذب أعداداً كبيرة من الجماهير، ما يجعل رمضان كرة القدم الإماراتية، ممتعاً وساحراً، وعامراً بالتنافس والتشويق.

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