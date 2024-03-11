باكاييف: معجب بالتقاليد الإماراتية و«مندي اللحم» أكلتي المفضلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الروسي زليمخان باكاييف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه سعيد باللعب في قلعة «العنابي» ويستمتع بالتواجد في الإمارات، بعدما حقق حلمه بالعيش في الدولة، لافتاً إلى أنه معجب بالتقاليد الإماراتية، وتأقلم سريعاً منذ انضمامه للنادي مطلع الموسم الحالي.

وكشف باكاييف، عن أنه يتمنى الاستمرار باللعب مع نادي الوحدة رغم أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي وسيعود إلى ناديه زينيت الروسي بعد انتهاء الإعارة، مشيراً إلى أن نتائج الفريق لم تكن على قدر التوقعات في بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة التي ودعها الفريق، ولكن الفريق أمامه فرصة التتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد تأهله إلى المباراة النهائية.

وقال باكاييف لـ «البيان»:«تجربتي مع الوحدة جيدة حتى الآن، واعتقد أني أقدم أداء طيباً مع الفريق منذ انضمامي له، استمتع باللعب في صفوف العنابي وسعيد بتواجدي بين جدرانه، حيث وجدت تعاوناً كبيراً من الإدارة وزملائي في الفريق مما ساعدني على التأقلم سريعاً في بداية الموسم».

وأضاف:«معجب بالتقاليد الإماراتية كثيراً، وحققت حلمي بالعيش واللعب هنا، فقد كان الوحدة مهتماً بضمي في الموسم الماضي ولكن لم تتح لي فرصة الانتقال حينها، كنت أزور الإمارات مع عائلتي كل عام في السنوات الأربع الأخيرة، وعائلتي تشعر بالسعادة بتواجدها في الإمارات». وأردف:«أحببت مندي اللحم وأصبح أكلتي المفضلة ورقم واحد بالنسبة لي، وكذلك أحب الكرك كثيراً، وأحرص على تناوله يومياً».

وأكد باكاييف، أن الوحدة يقدم أداء جيداً في المباريات الأخيرة، والفريق نجح في التأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكذلك حقق فوزاً مهماً ومعنوياً على حساب الجزيرة رغم أن المباراة جاءت صعبة للغاية وقوية من الطرفين، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا روحاً قتالية وإصراراً على الفوز أمام الجزيرة والوصل والجميع قدم أداء قوياً.

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