مباراتان في انطلاقة كأس منصور بن زايد للكرة الليلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق الليلة، بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم بمباراتين في المجموعة الأولى، وتقام البطولة في نسختها الحادية عشرة بملاعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً لأول مرة في البطولة.

وتدشن مواجهة فريق مكتب البعثات الدراسية، مع مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، في العاشرة مساءً، مباريات البطولة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، يبدأ «مكتب البعثات الدراسية» مشواره في النسخة الجديدة بطموحات كبيرة، علماً بأنه حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة العام الماضي.

مواجهة

ويستهل فريق مدارس الإمارات الوطنية، حامل لقب النسختين الأخيرتين، مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، في اللقاء الثاني الذي يقام في الحادية عشرة مساءً، بالمجموعة نفسها، في مواجهة قوية، خصوصاً وأن فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية أنهى البطولة في العام الماضي في المركز الرابع، بعدما خسر مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح.

تقسيم

وقسمت اللجنة المنظمة، الفرق المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، وسيتم إجراء قرعة بين الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية، والأمر نفسه في الدور نصف النهائي.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع حامل اللقب، مدارس الإمارات الوطنية، في المجموعة الأولى إلى جانب مكتب البعثات الدراسية ومكتب التدقيق المؤسسي والأرشيف والمكتبة الوطنية، وتضم المجموعة الثانية فرق قطاع الخدمات المساندة، ومكتب الشؤون الخاصة، والمركز الوطني للمناصحة، ونادي سيتي غولف، بينما تواجدت فرق مكتب الأمين العام، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير، ودائرة القضاء في المجموعة الثالثة.

افتتاح

وشهدت المجموعة الرابعة، وجود مكتب الشؤون القانونية، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأعلنت اللجنة المنظمة، أن الافتتاح الرسمي للبطولة سيقام ثاني أيام شهر رمضان، ومن المقرر أن يشهد حضوراً واسعاً، علماً أن المنافسات تستمر حتى 28 الجاري.

وتقام البطولة بتنظيم ديوان الرئاسة، برعاية تسويقية من شركة رويال جت، وشركة مركاتور للسياحة والسفر وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز