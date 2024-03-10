غدا .. مباراتان في انطلاقة النسخة الـ11 لـ "كأس منصور بن زايد لكرة القدم"

المصدر: وام

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تنطلق مساء غد (الاثنين) منافسات النسخة الـ11 لبطولة "كأس منصور بن زايد لكرة القدم" 2024، بمباراتين على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، فيما تقام المنافسات، إجمالا بمشاركة 16 فريقا.

وتنطلق الفعاليات بفرق المجموعة الأولى حيث يبدأ ثالث النسخة الماضية فريق "مكتب البعثات الدراسية"، مشواره بمواجهة "مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي" الساعة 10 مساء.

وبالمباراة الثانية للمجموعة ذاتها، يفتتح بطل آخر نسختين فريق "مدارس الإمارات الوطنية" مشواره، بمواجهة " الأرشيف والمكتبة الوطنية"الساعة 11 مساء.

كانت قرعة البطولة قد سحبت، الأربعاء الماضي، وشهدت الإعلان عن زيادة عدد الفرق إلى 16 فريقا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن الافتتاح الرسمي للبطولة سيجري الثلاثاء المقبل، فيما تستمر المنافسات حتى 28 مارس الجاري.

وتقام البطولة بتنظيم ديوان الرئاسة، برعاية تسويقية من شركة رويال جت، وشركة مركاتور للسياحة، والسفر وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.

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