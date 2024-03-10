البطائح وخورفكان في نهائي كأس الصالات اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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يلتقي فريقا البطائح وخورفكان، في السابعة من مساء اليوم على ملعب صالة نادي مليحة في نهائي كأس الإمارات في مسك ختام موسم كرة قدم الصالات، وهي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الفريقان في النهائيات الموسم الحالي.

وكانت النهائيات الثلاثة السابقة لمصلحة البطائح الذي توج بكأس السوبر على صالتي نادي الشرطة والرماية في عجمان، بعد الفوز بركلات الترجيح، ثم الفوز بكأس الاتحاد في صالة نادي مليحة.

كما فاز بدرع الدوري العام في صالة نادي خورفكان، ويتحفز لإكمال رباعية الموسم اليوم بقيادة المدرب عدنان الهولي الذي قاد الفريق للتأهل على حساب اتحاد كلباء في نصف النهائي بالفوز ذهاباً وإياباً 3-2 و2-صفر وبمجموع المباراتين 7-2، وتضم تشكيلته كلاً من: ماجد المعيني، ومحمد البحري، وعبدالله الخمري، ومحمد عبيد، وراشد عبيد، وأحمد خليل.

وعبدالله الفلاسي، وراشد الهنائي، وعبدالقادر حسن، وأحمد زعبيل. أما خورفكان الذي خسر 3 نهائيات من البطائح، فلن يكون صيداً سهلاً في النهائي الرابع ويطمح للتحليق في مسك ختام الموسم، ويقوده المدرب أنور الحمادي الذي قاده لبلوغ النهائي على حساب الحمرية بالفوز ذهاباً وإياباً 2-صفر و4-1 وبمجموع المباراتين 6-1. وتضم تشكيلة الفريق: حسن الحنطوبي، وهيثم الشاعر، وسعود خالد، ومعاذ موسى، وعلي زايد، وعمر النقبي، وحسين مال الله، وعبدالله الحوسني، وخالد الشوكة.

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