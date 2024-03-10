مواجهات قوية في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أجريت مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مساء أمس، في مقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور مسؤولي الاتحاد، وممثلي الأندية الثمانية التي تأهلت لهذا الدور، ووسائل الإعلام المختلفة.

وأسفرت قرعة مباريات الدور ربع النهائي للكأس الغالية المقرر إقامتها في 2 و3 أبريل المقبل، وعلى ملاعب محايدة، عن مواجهات قوية ومثيرة تجمع عجمان مع النصر، واتحاد كلباء مع العين، والجزيرة مع الوصل، والشارقة مع شباب الأهلي وهي المباراة التي تجمع بين أكثر ناديين فوزاً باللقب الغالي برصيد 10 ألقاب لكل نادٍ.

وقال محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، عن البطولة الغالية وقرعة ربع النهائي: «سعدنا بنجاح مباريات ثمن النهائي فنياً وتنظيمياً، وبات لدينا 8 أندية كبار، ونتمنى استمرار رؤية مباريات فنية وجماهيرية أجمل في ربع النهائي، وسيكون هناك اجتماع للجنة المسابقات لاحقاً، لاختيار ملاعب محايدة قريبة لطرفي كل مباراة، وبالتأكيد ستبقى الإثارة حاضرة بين جميع الفرق الساعية للتتويج بأغلى البطولات».

بدوره، قال أحمد مبارك مدير فريق الشارقة: «القرعة كانت سهلة، وفي البطولات الكبيرة لتحقيقها لابد أن تواجه تحديات قوية، وكل الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي، تستحق التواجد في هذا الدور، ولديها الطموح للمنافسة على اللقب، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي الشارقة، ومدربنا أولاريو كوزمين، لديه خطة الإعداد اللازمة لتجهيز اللاعبين، ونتمنى أن نحسن وضعنا في الدوري، ونقدم المأمول في الكأس الغالية».

من جهته، قال خالد الكعبي إداري شباب الأهلي: «توقعت أن نلتقي مع الشارقة في ربع النهائي، الشارقة فريق كبير ولديه خبرة كبيرة في تلك البطولات، ومواجهات الفريقين دائماً ممتعة وشيقة للفريقين، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية ترضينا وترضي جمهورنا».

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