اليماحي: اتحاد كلباء غادر كأس «أبوظبي الإسلامي» مرفوع الرأس

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أكد محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، أن عودة الروح لـ «النمور» أهم مكاسب الفريق أمام العين في إشارة للأداء القوي الذي قدمه كلباء في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» والذي غادره وهو مرفوع الرأس بعد اللجوء لركلات الحظ والتي حسمت أمر الصعود لفريق العين صاحب الخبرة.

لافتاً إلى أن كلباء تسيد المباراة وعمل كل شيء بالكرة لكن ضربات الترجيح لم تقف إلى جانب الفريق الأفضل في اللقاء، بعد أن تمكن لاعبو الفريق من تسجيل هدفين رجحوا بهما كفة مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز العين.

وقال: نفتخر بأننا حققنا الفوز في الإياب على فريق العين ممثل الوطن في دوري أبطال آسيا في الوقت الأصلي بهدفين بعد أداء مشرف لكن أعود وأقول بأن الخبرة لم تسعفنا خلال ركلات الترجيح والتي ذهبت لمصلحة الفريق المضيف، ونبارك لهم الصعود للمباراة النهائية.

بصمة

وأشار اليماحي، إلى أن بصمات المدرب العراقي غازي الشمري، كانت واضحة ونجح في إحداث تغييرات سريعة على أداء ورتم الفريق وأعتقد أن فكره ظهر من أول مباراة له مع كلباء على الرغم من قصر فترة توليه المهمة خلفاً للإيراني فرهاد مجيدي، والذي لم تسعفه النتائج في الاستمرار وكان قرار الاستغناء عنه برضى الطرفين، لكن فرهاد مجيدي وعلى الرغم من مغادرته كلباء إلا أنه اجتهد لصناعة فريق قوي وقدم كل الجهد.

وفيما يتعلق بمشاركة الحارس الشاب حمد المنصوري أمام فريق بحجم العين، أكد اليماحي كل حراس كلباء مميزون سواء حمد المنصوري، وعيسى الهوتي، و جمال عبد الله، وسيف يوسف، وجميعهم أبناء النادي وفي اعتقادي أن كلباء عائلة واحدة وكل من يتم اختياره لحراسة المرمى قادر على تمثيل النادي خير تمثيل.

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