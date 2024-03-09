أرقام لافتة لتامبورا وعبدالله القميش في «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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حقق كل من المالي الحساني تامبورا لاعب العروبة، والحارس عبدالله القميش حامي عرين دبا الحصن أرقاماً لافتة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم الذي يتصدره فريق العروبة برصيد 52 نقطة.

وخاض تامبورا 23 مباراة مع فريقه بواقع 1650 دقيقة مسجلاً 15 هدفاً في 21 مباراة منها 12 هدفاً في دوري «الأولى» و3 ضمن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة،ويعيب اللاعب كثرة الاحتجاج على قرارات الحكام مما جعله صديقاً للبطاقات الصفراء والتي وصلت إلى 6 إنذارات وأبعدته تلك الإنذارات عن فريقه في أكثر من مباراة منذ بداية الموسم.

وفي المقابل لعب عبد الله القميش مع فريقه جميع مباريات دوري الدرجة الأولى الذي يجلس على وصافته برصيد 44 نقطة حيث لعب القميش في الدوري والكأس 23 مباراة في الدوري والكأس بواقع 2070 دقيقة ولم تستقبل شباكه سوى 15 هدفاً.

ويأتي في المرتبة الثانية لحراس الدوري خلف محمد الرويحي حارس دبا الفجيرة الذي استقبلت شباكه 10 أهداف فقط وخاض 22 مباراة بواقع 1980 دقيقة، فيما يتألق عبد الله صنقور مع العروبة بـ21مباراة بواقع 1890 دقيقة.

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