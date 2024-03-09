نجوم الوسط.. صناع فرحة الفائزين في «دوري المحترفين»

المصدر: دبي - علي شدهان

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فرض لاعبو خط الوسط في غالبية فرق دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الإمارات، نجوميتهم الساطعة، وأسهموا كثيراً في صناعة فرحة الفائزين بتسجيلهم أهدافاً حاسمة لمصلحة فرقهم في خضم مباريات الجولة 15 من البطولة.

وشهدت الجولة 15 ، تسجيل 24 هدفاً، 10 منها بإمضاء نجوم خطوط الوسط، ما يشير إلى الجودة في أحد أهم مراكز اللعب في معظم دوريات الساحرة المستديرة في العالم.

10 أهداف

وتم تسجيل الأهداف الـ 10 عبر نجوم خط الوسط في 4 مباريات من الجولة 15، العين وضيفه حتا، والتي انتهت لمصلحة الزعيم بخماسية مقابل ثلاثة أهداف سجلها للعين لاعب الوسط عمر اتزيلي بالدقيقة 21، ولاعب الوسط سلطان الشامسي بالدقيقتين 44 و47، ولاعب الوسط اليخاندرو روميرو بالدقيقة 47، ولاعب الوسط يحيى نادر بالدقيقة 62، فيما سجل لحتا لاعب الوسط غابريل سوزا بالدقيقة 47، والمهاجم تشيسوم تشارلز بالدقيقتين 87 و91، ومباراة خورفكان وضيفه شباب الأهلي، والتي حسمها شباب الأهلي لمصلحته بثلاثة أهداف دون رد، سجلها لاعب الوسط يوري سيسار سانتوس بالدقيقتين 74 و77، والمهاجم مؤنس دبور « ق83».

وشهدت مباراة عجمان وضيفه الإمارات، والتي انتهت لمصلحة المضيف بهدفين دون مقابل سجلهما، لاعب الوسط هيكل الشيخاوي «ق 11»، والمدافع جيانلوكا مونيز«ق 88»، ومباراة الوحدة والجزيرة، والتي حسمها الوحدة لمصلحته بثلاثة أهداف لهدفين، سجلها للعنابي، لاعب الوسط أحمد نور الله «ق 17»، ولاعب الوسط ألان ماركيز بالدقيقتين 41 69، فيما سجل ثنائية الجزيرة، المدافع نيسكينز كيبانوبالدقيقتين 44 و62.

3 مباريات

ولم تشهد 3 مباريات في الجولة 15 ، تسجيل أي هدف من قبل لاعبي الوسط، وذلك في قمة الوصل وضيفه الشارقة، والتي انتهت لمصلحة الوصل بهدفين دون رد بإمضاء المدافع عبد الرحمن صالح بالدقيقة 37، والمهاجم علي صالح بالدقيقة 86، ومباراة النصر وضيفه بني ياس، والتي حسمها النصر لمصلحته بهدف دون رد عبر المهاجم يوري جوزيه ميديروس بالدقيقة 21، ومباراة اتحاد كلباء وضيفه البطائح، والتي انتهت بفوز الضيوف بهدفين لهدف، سجلهما للبطائح المهاجم اناتولي بالدقيقتين 46 و63، وسجل لكلباء المهاجم مهدي قايدي بالدقيقة 38.

محصلة مميزة

من جهته، وصف لاعب خط وسط كرة القدم الإماراتية السابق، حسن مراد، محصلة الأهداف الـ 10 المسجلة باسم نجوم خطوط وسط فرق دوري المحترفين في جولته الـ 15، بالمميزة، وتعد مؤشراً على تنوع مصادر تسجيل الأهداف في مباريات البطولة، مشيراً إلى أن تسجيل الأهداف من قبل لاعبي خطوط الوسط، غالباً ما يكون له نكهة خاصة، ربما نظراً لأهمية مركز لاعب خط الوسط، وتنوع الأدوار التي يقوم بها، وتعدد المهام الموكلة إليه، ومنها إمكانية تسجيل الأهداف لفريقه سواء من الكرات الثابتة أم بأي طريقة أخرى، منوهاً إلى أن فرق كرة القدم الإماراتية، اشتهرت وعبر عقود من الزمن، بأسماء لامعة في خط الوسط سواء مع فرق الأندية أم المنتخبات الوطنية.

ولفت حسن مراد، إلى أن نجاح نجوم خطوط الوسط في فرق دوري المحترفين الإماراتي، بتسجيل الأهداف، دليل قوي على تنوع الفكر، وتعدد الخطط لدى مدربي فرق البطولة، معتبراً ذلك بوابة لتطبيق أساليب لعب وخطط جديدة في الدوري، وبما يعود بالمنفعة العامة على كرة القدم الإماراتية، عاداً لاعب خط الوسط، عموداً مهماً جداً في تشكيلة أي فريق، وفي تنفيذ فكر وخطة مدرب ذلك الفريق.

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