غوران يتفوق على الوصل بـ«التخصص»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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ضرب الوحدة موعداً مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وللمرة الثانية التي سيتواجه فيها الفريقان في نهائي كأس المحترفين بعد موسم 2008 ـ 2009 الذي حسمه «الزعيم» بهدف شهاب أحمد، إذ تأهل الوحدة والعين إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخهما.

وجاء تأهل «أصحاب السعادة» بفوز عريض على الوصل برباعية في إياب نصف النهائي بعد خسارته الذهاب 1 - 2، وقدم الوحدة أفضل مباراة له بالموسم، وسجل 4 أهداف لأول مرة في الموسم الحالي، وحرم «الإمبراطور» من حلم المنافسة على الثلاثية، في ظل تصدر الوصل لدوري أدنوك للمحترفين، وبلوغه ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ونجح الوحدة في إيقاف سلسلة «اللاهزيمة» للوصل والتي امتدت 21 مباراة متتالية هذا الموسم، وأذاقه الخسارة الأولى في كل البطولات، بعدما حافظ الوصل على سجله خالياً من الهزائم في 15 مباراة متتالية في الدوري، ومباراة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و5 مباريات في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي قبل أن يخسر أمام الوحدة بنتيجة ثقيلة.

وبدا أن الوحدة تحسن في الأداء محققاً انتصاره الثالث على التوالي مع غوران بعد بداية مخيبة مع المدرب الصربي الذي تولى المهمة خلفاً للهولندي آرنو بويتنويغ، وبعد التعادل مع الشارقة في أول مباراة رسمية لغوران مع الوحدة، ثم وداع كأس صاحب السمو رئيس الدولة من دور الـ16 على يد العين، نجح الفريق في تحقيق 3 انتصارات متتالية بالفوز على البطائح والجزيرة في الدوري، ثم الوصل في كأس أديب.

ومن المفارقات الغريبة أن خسارة الوصل بالأربعة جاءت على يد غوران بـ«التخصص»، إذ كانت آخر مباراة خسر فيها «الإمبراطور» بهذه النتيجة أمام عجمان في الدوري الموسم الماضي عندما كان غوران مدرباً لـ«البرتقالي» ليكرر الرباعية مجدداً مع «العنابي»، وهي أول مباراة يسجل فيها الوحدة أربعة أهداف هذا الموسم.

وأكد الصربي غوران مدرب الوحدة أن فريقه استحق الانتصار الذي جاء بفضل الروح والطاقة الإيجابية التي قدمها اللاعبون بفضل دعم جماهير «العنابي» في المدرجات، وقال: الفريق لعب بشكل جيد أمام الوصل الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، وفي الشوط الأول سيطرنا على مجريات الأمور وضغطنا على المنافس واستطعنا تسجيل هدفين، وفي الشوط الثاني نجحنا في الحد من خطورة الوصل، وبالطبع لا يمكن اللعب في مواجهة الوصل بضغط عال طوال الوقت. وأثنى غوران على أداء لاعبيه وخروج الفريق بانتصار أهله إلى نهائي البطولة للمرة الخامسة في تاريخه، مشيداً بدور الجمهور في منح الطاقة والحافز للاعبين.

من جهته، اعترف ميلوش مدرب الوصل بأحقية الوحدة في الفوز، وأن المنافس فريق يملك خبرات كبيرة وقال: حاول الوصل الرجوع في النتيجة في شوط المباراة الثاني ولكن الهدف الثالث أنهى الأمور.

وأكد أن الخسارة صعبة بكل تأكيد، والوحدة لعب مباراة كبيرة وسجل أهدافه في أوقات مناسبة، وأمامنا حالياً بطولتان يجب التركيز فيهما والقتال في كل مباراة.

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