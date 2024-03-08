حمدان بن مبارك: اليوم الرياضي يحفّز الطاقة الإيجابية للمجتمع

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن اليوم الرياضي الوطني فعالية تُعزز وحدة المجتمع وتماسكه وتناغمه، وتنّمي الرياضة المجتمعية، وتزيد ترابط الأجيال والعائلات، لأن الحدث الرياضي يُحفز على العطاء والمحبة، ويُشجع الروح الرياضية، ويخلق جواً من البهجة والسعادة.

وقال معاليه: إن القيادة الرشيدة تدعم الرياضة والرياضيين، وتُشجع المجتمع على ممارسة الرياضة بكل أشكالها، وتوفر لها بيئة مناسبة لأداء الفعاليات المختلفة.

وأشار معالي رئيس اتحاد الكرة، إلى أن مبادرة اليوم الرياضي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخلق ثقافة مهمة تعزز الصحة العامة، مؤكداً أن المبادرة تجعل الرياضة قوة مؤثرة، تُحّفز الطاقة الإيجابية لدى المجتمع، وتدعم التطور الهائل الذي تحققه الإمارات في جميع المجالات، وقال: ستبقى الإمارات مكاناً مناسباً لممارسة الرياضة بكل أنواعها، فالإمارات تجمعنا دائماً على الخير والمحبة، لأنها تصنع الأمل، وتشحذ الهمم، فهي واحة آمنة للتعايش والتسامح، وهي عاصمة للرياضة بكل ألعابها ومنافساتها.

أنشطة

من ناحية أخرى أقام اتحاد الكرة في مقره بدبي، أمس، فعاليات رياضية متنوعة، احتفالاً باليوم الرياضي الوطني، وتضمنت مجموعة من الأنشطة الرياضية الترفيهية المتنوعة، بدأت بتحدي المشي، واختتمت بإقامة مباريات كرة قدم بين موظفي أقسام وإدارات اتحاد الكرة، والتي تميزت منافساتها بالروح الرياضية العالية.

وأكد محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، أن فعالية اليوم الرياضي الوطني، مناسبة مهمة، تُشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة ، مشيراً إلى حرص اتحاد الكرة على المشاركة في الحدث المهم، الذي يُعزز الهوية الوطنية، ويجسد توجيهات واهتمامات قيادتنا الرشيدة بكل أنواع المبادرات الإنسانية والمجتمعية والرياضية والثقافية.

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